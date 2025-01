Home

“Difendere chi difende gli Italiani”, Ghiozzi: “centinaia di firme a sostegno delle Forze dell’Ordine”

30 Gennaio 2025

“Nei giorni scorsi in città lunghe fila di cittadini presso i gazebo organizzati dalla Sezione della Lega di Livorno dove sono state raccolte centinaia di firme in poche ore a sostegno delle Forze dell’Ordine che si sono trovate sotto attacco da facinorosi a cortei di piazza e dalla sinistra per aver compiuto il loro dovere, ovvero difendere la sicurezza dei cittadini; “difendere chi difende gli italiani” per tanto è stato il motto di queste giornate di raccolta firme.

La Lega è da sempre, e sempre lo sarà, a fianco delle Forze dell’Ordine che difendono il nostro paese e le nostre strade, perché la nostra priorità è quella di garantire sicurezza ai cittadini stanchi e impauriti per la malavita sempre più frequente specialmente nelle nostre strade.

La proposta della Lega nel DDL Sicurezza a tutela dei Poliziotti, Polizia Municipale e Carabinieri, prevede l’istallazione di Bodycam a disposizione alle forze dell’ordine quando sono in servizio, per garantire trasparenza, verità e la tutela da false accuse.

Prevede inoltre un’adeguata tutela legale di Forze dell’Ordine, Militari, e VV.F. nei procedimenti causati “dall’atto dovuto” con una somma fino a 10 mila euro per ogni fase processuale; pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni a un Pubblico Ufficiale, garantendo più dignità e autorevolezza della divisa, oltre ad un inasprimento delle pene più severe per impedire rivolte in carcere e nei centri di accoglienza e trattenimento di immigrati. Tra le altre disposizioni è proposto anche l’estensione per l’utilizzo del Taser a tutte le Forze di Pubblica Sicurezza che il PD in salsa labronica ha inesorabilmente bocciato nello scorso mandato.

Nella nostra città poi, come contrappasso, addirittura Potere al Popolo ha presentato un ordine del giorno in Consiglio Comunale contro il DDL Sicurezza; un disegno di legge che solamente rivuole ridare dignità a questa categoria con le proposte sopra illustrate oltre che garantire più sicurezza ai nostri cittadini.

Il DDL fermo al senato, perché frenato da migliaia di emendamenti di PD e compagni, deve subire invece un’accelerata per una sua rapida approvazione.

Da Livorno con queste centinaia di firme è arrivato un segnale forte e chiaro al Parlamento per chiedere di non perdere ulteriore tempo ma di mettere in campo subito le nuove normative ad esclusiva tutela dell’interesse dei cittadini e per la difesa delle Forze dell’Ordine.” E’ quanto dichiara Il Segretario Provinciale Lega, Capogruppo Lega Comune di Livorno Carlo Ghiozzi

