Difendere la sanità pubblica, NurSind: venerdì sciopero del comparto sanità

14 Novembre 2023

Livorno 14 novembre 2023 – Difendere la sanità pubblica, NurSind: venerdì sciopero del comparto sanità

Anche il coordinamento regionale del NurSind, che riunisce oltre 6mila tra infermieri e

ostetriche, parteciperà allo sciopero generale di tutto il comparto sanità del Servizio sanitario

nazionale, in programma per venerdì. Le motivazioni alla base dello sciopero, si fa sapere dal

sindacato delle professioni infermieristiche, sono da ricercarsi nella penalizzazione del personale

sanitario prossimo al pensionamento, attraverso le modifiche della percentuale di rendimento

pensionistico, e nella mancata definizione di una chiara valorizzazione dell’indennità di specificità

infermieristica. Giusto per fare un esempio il ricalcolo delle pensioni voluto dal Governo

porterebbe un infermiere assunto trent’anni fa a perdere 6mila euro lordi all’anno di pensione.

“Come articolazione toscana del sindacato – spiega il coordinatore regionale Giampaolo

Giannoni – abbiamo deciso di organizzare un presidio dalle 10 alle 12 in piazza del Comune a

Prato. La scelta di Prato non è casuale: al di là delle giuste rivendicazioni di categoria, vogliamo

far sentire la nostra vicinanza a tutti quei colleghi che da oltre una settimana sono alle prese con

disagi infiniti per via dell’alluvione che si è abbattuta sul nostro territorio. Faccio quindi un appello

ai cittadini e ai rappresentanti istituzionali pratesi perché prendano parte alla manifestazione di

venerdì sia per condividere i motivi della mobilitazione nazionale che per dare un segnale

concreto di vicinanza”.

La profonda crisi in cui versa la professione, prosegue NurSind, vede una gravissima

carenza di infermieri nel mercato del lavoro, poca attrattività della professione per i giovani,

stipendi bassi, carichi di lavoro elevati, dimissioni precoci, poca autonomia professionale e poca

possibilità di carriera lavorativa. Un mix letale che mette a rischio la realizzazione degli

investimenti del PNRR e la tenuta del nostro Sistema sanitario nazionale. “Se non si agirà

concretamente – conclude Giannoni – temiamo che la carenza infermieristica porti allo

smantellamento del servizio pubblico a favore di una sanità sempre più privata”

