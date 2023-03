Home

Difendersi dalle truffe, a Sassetta i carabinieri incontrano gli anziani

31 Marzo 2023

Sassetta (Livorno) 31 marzo 2023

L’Arma dei Carabinieri, da tempo, dedica, su scala nazionale, una particolare attenzione al fenomeno delle truffe agli anziani. A tal proposito, il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno ha avviato una campagna informativa per diffondere il più possibile la conoscenza di tale fenomeno ed aiutare le potenziali vittime a difendersi adottando le opportune cautele.

Il 29 marzo u.s. a Suvereto, presso il “Museo d’Arte Sacra” sito in piazza Vittorio Veneto e a Sassetta, nei locali della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, in piazza della Chiesa nr. 21, il Comandante della Compagnia di Piombino ed i rispettivi Comandanti delle locali Stazioni Carabinieri si sono messi a disposizione della cittadinanza per un confronto su questa tematica.

All’evento ha preso parte anche il Sindaco di Suvereto, Jessica Pasquini.

I due eventi, realizzati con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, la Diocesi e l’AUSER locali, hanno fornito importanti suggerimenti, anche attraverso la distribuzione di una brochure informativa, per riconoscere e difendersi da questo tipo di raggiri. I pericoli, infatti, si insidiano non solo all’esterno, ma anche all’interno delle proprie abitazioni: la raccomandazione è sempre quella di essere estremamente cauti prima di aprire la porta a chiunque si presenti ed a qualsiasi titolo. Nel dubbio, è sempre meglio rivolgersi alla vicina Stazione Carabinieri o chiamare il 112NUE.

Altri incontri seguiranno nel territorio della Val di Cornia e, precisamente, il 4 aprile, alle 16:30, a Campiglia Marittima presso la Sala comunale in via Roma nr. 1.

