Piombino

29 Ottobre 2023

Piombino (Livorno) 29 ottobre 2023 – Difendersi dalle truffe, l’Arma a Piombino incontra i cittadini

L’Arma dei Carabinieri, da tempo, dedica una particolare attenzione al fenomeno delle truffe agli anziani ed in particolare alla prevenzione per fornire utili ed immediati consigli su come riconoscerle e segnalarle. Al riguardo, il Comando Provinciale Carabinieri di Livorno ha da tempo avviato una campagna informativa per diffondere il più possibile la conoscenza di tale fenomeno ed aiutare le potenziali vittime a difendersi adottando le opportune cautele.

A Piombino, presso gli spazi dei “Magazzini Comunali”, si è svolta un’iniziativa congiunta del comitato di quartiere “Gruppo 2000”, della locale amministrazione comunale con la partecipazione dell’Assessore alla Sicurezza, Vittorio Ceccarelli e dell’Arma con il Comandante della Compagnia di Piombino ed il Comandante della Stazione di Piombino Portovecchio.

Nel corso dell’evento, all’interessato e partecipe uditorio, sono stati forniti importanti suggerimenti, anche attraverso la distribuzione di una brochure informativa, per riconoscere e difendersi da questo tipo di raggiri. I pericoli, infatti, si insidiano non solo all’esterno, ma anche all’interno delle proprie abitazioni: la raccomandazione è sempre quella di essere estremamente cauti e di rivolgersi con fiducia alla vicina Stazione Carabinieri o al 112NUE.

