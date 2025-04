Home

“Difendiamoci”, il Comune di Collesalvetti avvia corsi gratuiti di autodifesa

23 Aprile 2025

“Difendiamoci”, il Comune di Collesalvetti avvia corsi gratuiti di autodifesa

Collesalvetti (Livorno) 23 aprile 2025

“Difendiamoci”: è questo il titolo del ciclo di corsi gratuiti di autodifesa itineranti organizzati dal Comune di Collesalvetti e aperti a tutta la cittadinanza a partire dai 12 anni.

Da sabato 3 maggio, dalle 17.30 alle 18.30 infatti, si susseguiranno lezioni teoriche pratiche di autodifesa tenute da Veronica Mungai, insegnante con alle spalle una pluriennale esperienza nel settore, per un totale di sei incontri.

La prima tappa sarà quella di via della Costituzione a Stagno, dopodiché, sabato 10 maggio, sarà la volta del campo sportivo di Parrana San Martino; seguiranno Nugola – Parco di via degli Ulivi (17 maggio), Vicarello – area feste (24 maggio), Collesalvetti – Parco M. Giusti, via Grandi (31 maggio) e Guasticce – area polivalente (7 giugno).