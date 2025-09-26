Home

Difesa dalle truffe e sicurezza nel quartiere, il consiglio di zona 5 organizza incontro con polizia e Comune

26 Settembre 2025

Livorno 26 settembre 2025

Il Consiglio di Zona 5 organizza, martedì 30 settembre alle ore 17,30 al Campo Sportivo Busoni in Banditella (ingresso da via Raffaello Sernesi, 11), un incontro pubblico dedicato al tema della sicurezza e alla prevenzione delle truffe, con la partecipazione del personale della Polizia di Stato, Questura di Livorno.

Sarà presente anche il Security Manager del Comune di Livorno, Giampaolo Dotto, che porterà il contributo dell’Amministrazione Comunale.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di informare e sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso: le truffe, che colpiscono soprattutto le persone sole e più fragili. Durante l’incontro il personale della Questura di Livorno illustrerà le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori e offrirà consigli pratici su come riconoscere e difendersi dai tentativi di frode.

L’appuntamento vuole essere un momento di confronto e dialogo aperto con i cittadini, per raccogliere domande, suggerimenti e riflessioni sul tema della sicurezza nel quartiere. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura della prevenzione e rafforzare la collaborazione tra comunità e forze dell’ordine.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Per informazioni:

consigliozona5@comune.livorno. it