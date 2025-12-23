Home

Differenziata, i ritiri a Natale e Santo Stefano

23 Dicembre 2025

Livorno 23 dicembre 2025 Differenziata, i ritiri a Natale e Santo Stefano

AAMPS informa che nei giorni giovedì 25/12 (Natale) e venerdì 26/12 (Santo Stefano) i servizi rivolti alla cittadinanza saranno erogati regolarmente seppur con alcune limitazioni.

L’Azienda coglie l’occasione per ricordare ai cittadini di prestare la massima attenzione alla produzione dei rifiuti e, soprattutto, al corretto conferimento dei materiali da differenziare con particolare riguardo agli imballaggi e alla carta-cartone da inserire nei contenitori pressato e spezzato così da ottimizzare le volumetrie disponibili.

I cassonetti stradali presenti in centro saranno regolarmente vuotati. L’auspicio è che i sacchi e altri rifiuti non vengano abbandonati intorno alle postazioni stradali e i cestini stradali non vengano ostruiti da rifiuti destinati alla raccolta porta a porta, così da contribuire a mantenere pulite le strade/piazze in un periodo di straordinarie necessità.

Segue il dettaglio delle attività con gli itinerari di raccolta che avverranno regolarmente seppur con delle modifiche in alcune aree/quartieri :

VITTORIA – STAZIONE – ZOLA (zona gialla)

Giovedì, 25/12/2025

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (collocare i rifiuti dalle ore 21.00 di mercoledì alle 6.00 di giovedì)

Venerdì 26/12/2025

Indifferenziato: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di mercoledì alle 6.00 di giovedì)

SANT’JACOPO – MARRADI (zona verde)

Giovedì, 25/12/2025

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (collocare i rifiuti dalle ore 21.00 di mercoledì alle 6.00 di giovedì)

Venerdì 26/12/2025

Carta-cartone: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

LIVORNO EST (colore indaco)

Giovedì, 25/12/2025

Indifferenziato: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di mercoledì alle 6.00 di giovedì)

Venerdì 26/12/2025

Organico: servizio anticipato alla mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (collocare i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

ARDENZA – LA ROSA (zona arancione)

Giovedì, 25/12/2025

Multimateriale: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di mercoledì alle 6.00 di giovedì)

Venerdì 26/12/2025

Organico: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (collocare i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

LIVORNO NORD (zona rossa)

Giovedì, 25/12/2025

Carta-cartone: servizio confermato la mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

Venerdì 26/12/2025

Il calendario ordinario non prevede raccolte

LIVORNO SUD (colore blu)

Giovedì, 25/12/2025

Il calendario ordinario non prevede raccolte

Venerdì 26/12/2025

Multimateriale: servizio confermato la mattina ma solo per l’esposizione dei mastelli (collocare i rifiuti dalle ore 21.00 di giovedì alle 6.00 di venerdì)

PICCHIANTI – PORTA A TERRA (colore violetto)

Giovedì, 25/12/2025

Indifferenziato: servizio anticipato alla mattina (esporre i rifiuti dalle ore 21.00 di mercoledì alle 6.00 di giovedì)

Venerdì 26/12/2025

Il calendario ordinario non prevede raccolte

PENTAGONO – CENTRO ALLARGATO

Sono confermate le vuotature di tutte le postazioni ad accesso controllato.

L’Azienda aggiunge che:

– l’attività di spazzamento stradale, la vuotatura dei cestini e la pulizia intorno ai cassonetti saranno attive nelle ore mattutine

– il Centro di raccolta in via Cattaneo sarà chiuso nei giorni 25/12 e 26/12 (il giorno 24/12 sarà aperto dalle ore 7.30 alle 13.45) e si anticipa che il 27/12 il Centro Ambientale Temporaneo in Via dei Cordai non sarà presente.

– il Centro del riuso creativo sarà chiuso nei giorni 25/12 e 26/12.

– la raccolta degli olii esausti presso le postazioni stradali è posticipata da giovedì 25/12 a sabato 27/12 (orario: 8.30 alle 13.30).

Ringraziamo anticipatamente per la consueta collaborazione augurando ai cittadini buone feste.

Per ulteriori informazioni: 800-031.266 (da rete fissa), 0586-416.350 (da rete mobile), info@aamps.livorno.it, www.aamps.livorno.it, facebook/instagram/APP (“Aamps Livorno”).