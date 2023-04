Home

“Differenziata oltre il 70% – Pronto il Piano Mare per turisti”, è il tipico caso in cui l’autoreferenzialità rasenta la comicità, avrebbero potuto dire: “Nessuno è bravo come noi”

14 Aprile 2023

Rosignano Marittimo (Livorno) 14 aprile 2023

L’intervento del consigliere comunale Stefano Scarascia

La cronaca del giorno 12 aprile riporta l’ennesimo “bollettino della vittoria” della giunta comunale che dipinge il nostro territorio come un’oasi felice di ordine e lindore!

“Differenziata oltre il 70% – Pronto il Piano Mare per turisti”, è il tipico caso in cui l’autoreferenzialità rasenta la comicità, avrebbero potuto dire: “Nessuno è bravo come noi”.

Riscriviamo la storia e mettiamo un minimo di ordine sulla questione della raccolta differenziata, del “porta a porta” e delle problematiche connesse, a beneficio dei cittadini che vedono la realtà ed hanno la sensazione che i politici locali siano sulla luna!

La realtà è che il Sindaco e la Giunta, e con loro il gestore REA, non sono in grado o non vogliono fare una diagnosi realistica della situazione, la quale certificherebbe il disastro nei risultati e l’incapacità o l’impossibilità di gestire la questione in modo almeno accettabile.

Andiamo con ordine: il sistema di raccolta “porta a porta” è partito nel 2021 tra grandi annunci di miglioramento del servizio e di diminuzione tariffaria.

Già un anno fa in Consiglio Comunale Fratelli d’Italia lanciò l’allarme sulla situazione con riferimento particolare al ritiro dei rifiuti della attività commerciali e delle famiglie che trascorrono sul territorio solo il tempo del fine settimana.

Il Sindaco rispose che ci sarebbe voluto un po’ di tempo per migliorare e perfezionare i meccanismi, il che appariva anche, almeno in parte, ragionevole.

Ad un anno di distanza:

le centinaia di cassonetti sparsi nei punti più frequentati turisticamente campeggiano in bella mostra;

delle annunciate schermature e coperture dei siti dove i cassonetti sono collocati, previste dal regolamento, non ne è stata realizzata nemmeno una;

non ci sono notizie delle concessioni di suolo pubblico per la loro realizzazione;

la situazione dell’abbandono dei rifiuti di ogni tipo è drammatica ed irrisolta ed è obiettivamente incentivata dall’incapacità operativa di affrontare il problema.

In un anno non si è concluso nulla!

Magicamente arriva il Piano Mare e tutto si risolve (ma solo a parole, s’intende).

Si ritirano fuori i rimedi annunciati un anno fa, si differenziano nel nome e via così!

Si annuncia il raggiungimento del 70% di differenziata, ma non si dice che controllore e controllato coincidono.

Il partito al potere se lo può permettere, speriamo ancora per poco!

La realtà è che, con il pretesto della raccolta porta a porta e l’apparente scopo di migliorare il differenziamento dei rifiuti, si è scelta la facile via delle assunzioni a tappeto e della moltiplicazione dei mezzi ma non si è neanche lontanamente pensato a soluzioni più avanzate, presenti in comuni anche molto vicini.

La tecnologia moderna nel campo non deve trovare spazio nel nostro Comune perché non consente al meglio il controllo del consenso da parte del Partito Democratico, il cui ragionamento è: “Meglio assumere che risolvere”.

A quando le promesse riduzioni tariffarie?

Fratelli d’Italia crede che non ci saranno mai con il PD al potere.

A quando ulteriori aumenti per coprire inutili costi?

Probabilmente molto presto.

Fratelli d’Italia non è e non è mai stato contrario alla raccolta differenziata, siamo contrari allo spreco di denaro pubblico ed al tartassamento dei cittadini con tariffe elevate che non corrispondono minimamente al servizio reso.

Rileviamo la completa acquiescenza al potere dei gruppi politici che dovrebbero esercitare almeno un minimo di opposizione, evidentemente condividono oppure pensano ad accordi futuri con un PD traballante.

Per noi non è un problema ma un onore dar voce anche ai cittadini che pur non sostenendoci con il voto concordano con le nostre osservazioni.

