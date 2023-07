Home

Cronaca

Ambiente

Differenziata, Rifiuti Zero: “La raccolta scende al 59%, continua il disastro”

Ambiente

18 Luglio 2023

Differenziata, Rifiuti Zero: “La raccolta scende al 59%, continua il disastro”

Livorno 18 luglio 2023 – Differenziata, Rifiuti Zero: “La raccolta scende al 59%, continua il disastro”

“Mentre l’azienda si affatica con il “greenwashing”, cioè con le operazioni propagandistiche volte solo a curare l’immagine, la gestione a marchio Rossi & Alessandri, con la copertura politica del Comune a marchio Salvetti-Simoncini-Cepparello, continua a produrre disastri: dopo lo spegnimento forzato dell’inceneritore (grazie probabilmente alle nostre segnalazioni sulla conferenza dei servizi in Regione) e dopo l’inchiesta della procura contabile sull’impianto e sulle assunzioni con selezione all’acqua di rose, arrivano i nuovi dati sulla raccolta differenziata.

Nonostante l’introduzione della pseudo tariffa puntuale a Livorno sud e dopo il passaggio alla raccolta stradale del vetro, la raccolta differenziata in città sfonda al ribasso anche il muro del 60%, tornando al 59% per la prima volta dopo ben 5 anni.

Il sindaco di Livorno Salvetti e l’amministratore di Aamps, Raphael Rossi, hanno ereditato nel 2019 una città che raggiungeva quasi il 70% di raccolta differenziata, promettendo ulteriori traguardi positivi e la dismissione dell’inceneritore.

Ora ci offrono una raccolta calata di 10 punti (inferiore al minimo obbligatorio per legge) e un inceneritore che continua a produrre inquinamento e debiti.

L’inarrestabile tracollo della raccolta differenziata in città, caso unico in Europa, si traduce in un danno ambientale ma anche economico: l’azienda incassa meno dalla vendita di materiale riciclabile e spende di più per lo smaltimento dell’indifferenziata.

Chi paga? I livornesi, attraverso la Tari.

Le richieste di dimissioni non sortiscono alcun effetto, visto che assistiamo ad un arroccamento in stato di assedio, ma confidiamo che le inchieste in corso e le nostre segnalazioni, passate e future, potranno almeno in parte risarcire la cittadinanza dei danni subiti.

Rifiuti Zero Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin