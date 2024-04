Home

Sport

Basket

Difficilissimo turno di recupero per la Libertas a Sant’Antimo

Basket

9 Aprile 2024

Difficilissimo turno di recupero per la Libertas a Sant’Antimo

Livorno 9 aprile 2024 – Difficilissimo turno di recupero per la Libertas a Sant’Antimo

Seconda partita in due giorni in Campania per la Akern Libertas Livorno 1947 che dopo aver espugnato il PalaPiccolo di Caserta prova a fare il bis al PalaPuca di Sant’Antimo.

Se il match di domenica era difficile, quello di martedì lo è ancora di più. La Geko PSA, infatti è squadra tosta che trova nei lunghi e pesanti Quarisa e Kamperidis (entrambi però non al top della condizione) i suoi punti di forza.

A completare un roster di tutto rispetto c’è una folta batteria di esterni composta da Dri, Gallo, Mennella e Cantone: giocatori che hanno segnato 78 dei 103 punti con cui Sant’Antimo ha vinto sabato a Cassino dopo due tempi supplementari.

Tra i ragazzi di Gandini mancherà Colussa che si è lussato una spalla la scorsa settimana e ha chiuso anzitempo, in questo modo sfortunato, il suo campionato. Stessa sorte – anche se la natura dell’infortunio è diversa – è capitata all’Amaranto Terenzi.

Nella Libertas sarà ancora assente Jacopo Lucarelli, ma la determinazione e la solidità difensiva viste a Caserta lasciano ben sperare per quest’altra trasferta in Campania, nella piena consapevolezza che si tratta di una partita davvero complicata.

Palla a due, di questo recupero della partita in programma alla 26.ma giornata e rinviata per gli impegni di Williams con la Nazionale olandese, alle 20,30. Arbitri Di Gennaro di Roma e Marianetti di San Giovanni Teatino.