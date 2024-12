Home

Dilan Mojica del Boca Livorno è campione del mondo

4 Dicembre 2024

Livorno 4 dicembre 2024 Dilan Mojica del Boca Livorno è campione del mondo

Il laterale del Boca Livorno Dilan Mojica conquista il titolo mondiale nel torneo organizzato dall’ex Barcelona e Milan Ronaldinho a Qingdao, in Cina, e bissa il successo del 2023 superando in semifinale i vicecampioni del Belgio (2-1) e nella finalissima la selezione colombiana con un sonoro 9-2.

Mojica ha già fatto ritorno in Italia e sarà regolarmente a disposizione di mister Paolo Vannini per la gara in programma sabato pomeriggio tra il Boca e la Mattagnanese.