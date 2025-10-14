Diletta Fallani (AVS): “Abbiamo vinto. Una politica semplice, tra le persone, senza slogan e con il coraggio della fiducia”

Home

14 Ottobre 2025

Livorno 14 ottobre 2025

Con 1.676 preferenze personali, Diletta Fallani, candidata di Alleanza Verdi Sinistra nella circoscrizione di Livorno a sostegno di Eugenio Giani, entrerà in Consiglio regionale della Toscana e celebra una vittoria dal forte valore umano e politico.

“Abbiamo vinto. Questa vittoria non è solo mia, è di tutte e tutti voi che mi avete sostenuto, incoraggiato e creduto nel mio modo di fare politica: semplice, non divisivo e tra le persone”, ha dichiarato Fallani, che ha voluto sottolineare il carattere corale e autentico del suo successo.

“Una politica diversa, fatta di ascolto e presenza”

Nel suo messaggio, Diletta Fallani ha tracciato i contorni di un impegno che si fonda su un’idea di politica quotidiana, concreta, fondata sul dialogo e sul contatto diretto con la cittadinanza. “Abbiamo vinto insieme, con la forza dell’ascolto, della presenza e del lavoro quotidiano, senza finti slogan e senza costruzioni di comodo. Ogni voto è stato dato da qualcuno che ha scelto di credere in una politica diversa, che mette davvero al centro le persone.”

Parole che raccontano il percorso di una campagna condotta tra la gente, con toni misurati ma con una visione chiara: costruire fiducia. “Un voto tra i più preziosi – ha aggiunto – perché dato con il cuore, con la paura di fidarsi ancora e con infinito coraggio.”

“Non ringrazio chi ha chiesto di votare contro: la nostra vittoria parla da sola”

Con toni decisi ma non polemici, Fallani ha voluto marcare la differenza tra la politica del consenso costruito sul dialogo e quella basata sulla contrapposizione: “Non ringrazio chi ha chiesto di votare contro o chi ha messo in discussione il mio essere candidata, perché questa nostra vittoria parla da sola: parla di comunità, fiducia e coerenza.”

“Grazie a chi ha creduto in me: da qui si riparte insieme”

Fallani ha voluto dedicare un ringraziamento speciale a chi ha condiviso con lei il percorso politico e umano di questa candidatura:

“Un grazie sincero a Emiliano Geppetti, compagno di viaggio leale e d’esempio. A Alberto Lenzi, che mi ha cercata quando non ci pensavo neppure, a Mario Lupi, che si è messo in gioco e mi ha fatto conoscere tante belle persone. E poi grazie a Angelo Bonelli, Filiberto Zaratti e Nicola Fratoianni, che hanno sempre creduto in me e fatto sentire il calore dell’Alleanza Verdi Sinistra.”

Una vittoria di comunità

Per Diletta Fallani, l’ingresso in Consiglio regionale rappresenta non solo un traguardo personale, ma il punto di partenza di un progetto collettivo: “Da qui si riparte, insieme, per costruire un’AVS più forte, più unita e più vicina alle persone. Questa vittoria è di tutti noi.”

La neo consigliera livornese, che ha condotto una campagna incentrata su sostenibilità, giustizia sociale e partecipazione, porta a Firenze la voce di una sinistra radicata nei territori, capace di parlare alle comunità locali senza perdere la propria identità.

