10 Ottobre 2024

Livorno 10 ottobre 2024 – Dimissioni dell’Assessore alla Cultura Lenzi, Di Liberti:: “Un atto dovuto in seguito a commenti discriminatori”

“L’Assessore alla Cultura del Comune di Livorno, Simone Lensi, ha rassegnato le sue dimissioni in risposta alla forte ondata di indignazione suscitata da una frase discriminatoria di genere diffusa sui social network.

Questo comportamento è stato giudicato inaccettabile, specialmente da parte di chi ricopre un ruolo istituzionale chiave nella promozione di valori quali inclusione, uguaglianza e rispetto. Le parole di Lensi hanno colpito la sensibilità pubblica, suscitando reazioni negative sia tra i cittadini che all’interno dell’amministrazione comunale.

Il Comune di Livorno ha sottolineato l’importanza di mantenere standard etici elevati, in particolare per chi lavora a stretto contatto con la comunità. In una realtà culturale che si propone come un ponte tra le differenze, l’inclusività e la tolleranza dovrebbero essere pilastri irrinunciabili. Le espressioni di Lenzi, ritenute offensive e incompatibili con i principi che regolano la vita pubblica, hanno alimentato il dibattito sulla responsabilità delle istituzioni nel garantire il rispetto dei diritti umani e nella promozione della diversità culturale.

In una dichiarazione ufficiale, Lenzi ha riconosciuto l’errore, accettando la necessità di dimettersi. Tale decisione, seppur difficile, è stata vista come un passaggio fondamentale per salvaguardare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. “Tutti possiamo sbagliare – ha affermato Lenzi – ma chi riveste un ruolo pubblico deve essere consapevole del peso delle proprie parole.”

Gianluca Di Liberti, responsabile nazionale di Alternativa Popolare e rappresentante della comunicazione con la comunità Lgbtqia+, ha espresso il proprio disappunto per l’accaduto, ribadendo ” la necessità di una cultura che celebri la diversità e rifiuti ogni forma di discriminazione”. Di Liberti ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a promuovere politiche inclusive per rafforzare la coesione sociale.