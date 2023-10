Home

Cecina

Dimissioni di consiglieri a Cecina, manca il numero legale. Comune verso il commissariamento

Cecina

19 Ottobre 2023

Nel pomeriggio del 19 ottobre 2023, nove consiglieri comunali di Cecina, cinque di minoranza e quattro del Partito Democratico, hanno presentato le loro dimissioni . Questo ha portato alla caduta dell’amministrazione comunale e alla mancanza del numero legale .

Il sindaco Samuele Lippi è stato messo in minoranza e la sua amministrazione comunale è caduta . Dopo la presentazione delle dimissioni, i consiglieri si sono recati dal notaio per sottoscriverle e poi le hanno consegnate al segretario comunale . Il passaggio successivo prevede che il segretario le consegni al prefetto in modo che quest’ultimo attivi il commissariamento .

Il Comune di Cecina si avvia verso il commissariamento .

