Home

Politica

Dimissioni garante infanzia, BL: “se si ricopre un ruolo di Garante non si fa campagna elettorale per una forza politica”

Politica

3 Settembre 2023

Dimissioni garante infanzia, BL: “se si ricopre un ruolo di Garante non si fa campagna elettorale per una forza politica”

Livorno 3 settembre 2023

L’intervento di Buongiorno Livorno sulle dimissioni del Garante dell’ Infanzia del Comune di Livorno:

“Leggiamo sulla stampa il commento di Stefano Romboli rispetto alle dimissioni comunicate al Consiglio Comunale alcuni giorni fa.

Romboli ci attribuisce polemiche che mai abbiamo voluto alzare: ci siamo limitati a rispondere a sue precedenti insinuazioni sulla nostra organizzazione politica, che oggi Romboli doverosamente ritratta.

Non descrive però in modo chiaro il percorso che lo ha portato fuori da BL e che niente ha a che fare con bolle varie, ma piuttosto con la sua volontà -legittima e dichiarata- di avvicinarsi al PD e a questa maggioranza e con il tentativo, fallito, di portare con sé BL.

La nostra Assemblea ha democraticamente rigettato questa proposta in più occasioni, dopo di che Stefano ha deciso di uscire da BL.

Non è il primo e non sarà l’ultimo e in BL ne abbiamo visti tanti uscire per cercare altre collocazioni politiche. Niente di scandaloso.

Sarebbe però preferibile assumersi la responsabilità delle proprie scelte e non tentare di scaricarle sugli altri, specie se ex compagni di partito.

Poco dopo l’uscita da BL, è stato nominato dalle forze di maggioranza come Garante dell’Infanzia e a maggio c’è stato, appunto, il suo ingresso nella nuova lista civica in appoggio a Salvetti.

Abbiamo ritenuto di dover ricordare a Stefano i principi che pensavamo fossero con lui condivisi: se si ricopre un ruolo di Garante non si fa campagna elettorale per una forza politica.

Si tratta di correttezza istituzionale e di evitare qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, che potrebbe svilupparsi.

Apprendiamo con stupore che Romboli in tema di conflitto di interesse prende a riferimento Forza Italia, ma ormai si sa, siamo nel tempo della fluidità.

Infine, per noi, caro Stefano, non ti sei macchiato di nessuna colpa.

Noi siamo sempre qui, dove ci siamo conosciuti, a portare avanti tante lotte e temi che anche tu hai contribuito a sviluppare e rafforzare in questi anni, a beneficio di tutta la città.

Questo per noi è l’importante: sinceramente la politica che misura di chi si è più o meno amici e che elegge i “migliori” non ci interessa nemmeno commentarla.

Come dovresti ben sapere poco ci interessano le classifiche individuali: il nostro è uno spazio politico nato e cresciuto per sviluppare un lavoro collettivo e portare avanti la nostra visione di città basata sulla salvaguardia dei beni comuni, la cura delle persone, la tutela dell’ambiente e la massimizzazione del benessere di tutte e tutti.

Su questo, è certo, BL la troverai sempre qui, dalla stessa parte”.

Buongiorno Livorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin