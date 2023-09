Home

Politica

Dimissioni garante Infanzia, Salvetti: “città privata delle sue migliori risorse per un certo modo risentito di fare politica”

Politica

1 Settembre 2023

Dimissioni garante Infanzia, Salvetti: “città privata delle sue migliori risorse per un certo modo risentito di fare politica”

Livorno, 1 settembre 2023 – Dimissioni garante Infanzia, Salvetti: “città privata delle sue migliori risorse per un certo modo risentito di fare politica”

La nota del sindaco Luca Salvetti e della Giunta Comunale in seguito alle dimissioni di Stefano Romboli, garante dell’Infanzia e dall’Adolescenza del Comune di Livorno da ottobre 2021.

“Abbiamo appreso con dispiacere la notizia delle dimissioni di Stefano Romboli. Lo ringraziamo per essersi messo a disposizione della città e per la serietà e la passione con cui ha interpretato il suo ruolo fino a oggi, promuovendo iniziative di informazione e sensibilizzazione, e impostando il lavoro per l’ingresso di Livorno nella rete internazionale La Città dei Bambini.

La scelta di rinunciare all’incarico che gli ha affidato il Consiglio Comunale dimostra ancora una volta, da una parte la statura morale di Romboli e, dall’altra, i danni che un certo modo risentito di fare politica arreca alla città, privandola delle sue migliori risorse”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin