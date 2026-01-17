Home

Bibbona (Livorno) 17 gennaio 2026 Dimora illegalmente in una abitazione e la danneggia: denunciato un 23enne

I Carabinieri della Stazione di Bibbona, al termine di un’indagine condotta in località Marina di Bibbona, hanno denunciato in stato di libertà un 23enne di origine straniera per danneggiamento e invasione di edifici.

L’attività investigativa, sviluppata attraverso accertamenti mirati, acquisizione di informazioni, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e l’escussione di persone informate sui fatti, ha permesso ai militari dell’Arma di ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto emerso, il giovane, senza fissa dimora ma regolarmente presente sul territorio nazionale, si è introdotto arbitrariamente all’interno di un immobile adibito a civile abitazione, di proprietà di una struttura ricettiva della zona.

Una volta all’interno dell’abitazione, l’uomo ha dimorato illegalmente nei locali, danneggiando gli impianti e diversi complementi d’arredo. Per accedere all’immobile ha inoltre forzato la serratura della porta d’ingresso, provocando ulteriori danni alla proprietà.

Sulla base dei riscontri raccolti e in presenza dei presupposti di procedibilità, i Carabinieri hanno proceduto alla denuncia del 23enne alla Procura della Repubblica di Livorno. I reati contestati sono danneggiamento e invasione di edifici.