18 Agosto 2022

Dino Seghetti è il nuovo general manager della Libertas Livorno 1947

Livorno 18 agosto 2022 – Dino Seghetti è il nuovo general manager della Libertas Livorno 1947

Con grande soddisfazione la Libertas Livorno 1947 è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo triennale con il Prof. Dino Seghetti. Seghetti è il nuovo General Manager del Club.

Dino Seghetti, livornese, classe 1967, è noto agli appassionati pallacanestro per i suoi trascorsi da arbitro. Nella sua carriera ha diretto 521 partite di serie A e ben 7 finali scudetto.

Ex giocatore di Rugby, diplomato Isef, abilitato dal 1997 come Preparatore Atletico professionista, è stato Direttore Tecnico del Cia, il Comitato Italiano Arbitri per la Fip.

Personalità eclettica e competente il suo contributo sarà determinante per la crescita della Libertas Livorno 1947

