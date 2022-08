Home

Cronaca

Chiesa

Diocesi in lutto per la morte di Don Mario Sobri, oggi i funerali in Cattedrale

Chiesa

2 Agosto 2022

Diocesi in lutto per la morte di Don Mario Sobri, oggi i funerali in Cattedrale

Livorno 2 agosto 2022

Don Mario Sobri, prete diocesano e canonico della Cattedrale è morto nella sua casa a causa di un malore all’età di 72 anni

Don Mario, classe 1950, originario di Livorno, era stato ordinato sacerdote il 14 Giugno del 1975 per l’imposizione delle mani del vescovo Ablondi.

Aveva iniziato il suo ministero sacerdotale a Rosignano Solvay, dove era stato incaricato come vice parroco; poi ad Antignano e a San Giuseppe dal 1982 al 1989, una comunità a cui poi è tornato nel 2005, dopo aver trascorso 10 anni come parroco a N.S. di Lourdes in Collinaia e un altro periodo a Parrana S. Martino

Don Mario è stato docente allo Studio Teologico Interdiocesano e negli ultimi anni era penitenziere della Diocesi, ovvero, nominato dal Vescovo, aveva il compito di confessare in Cattedrale ed era autorizzato a confessare anche in tutti quei casi speciali di norma sottratti alla competenza del sacerdote ordinario e riservati all’autorità episcopale.

I funerali avranno luogo martedì 2 agosto alle 16 in Cattedrale

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin