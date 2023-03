Home

Cronaca

Chiesa

Diocesi in lutto per la scomparsa di Don Gino, fondatore della comunità Santa Seton in piazza Maria Lavagna

Chiesa

26 Marzo 2023

Diocesi in lutto per la scomparsa di Don Gino, fondatore della comunità Santa Seton in piazza Maria Lavagna

Livorno 26 marzo 2023 – Diocesi in lutto per la scomparsa di Don Gino, fondatore della comunità Santa Seton in piazza Maria Lavagna

È con grande tristezza che la Diocesi comunica la scomparsa di don Gino Franchi, il parroco fondatore della comunità Santa Seton in piazza Maria Lavagna.

Don Gino è deceduto nella casa di accoglienza adiacente alla chiesa, dove ha trascorso gli ultimi tempi della sua vita. Egli aveva fortemente voluto la creazione di questa casa per ospitare i familiari dei malati ricoverati nel vicino ospedale. Negli ultimi tempi, la sua salute era peggiorata considerevolmente e molti parrocchiani si erano alternati per assistere e confortare don Gino con preghiere e compagnia.

Don Gino, classe 1936, era il decano dei sacerdoti livornesi. Originario del Gabbro, negli anni ’70, il vescovo Ablondi gli affidò l’incarico di costruire una chiesa nel nuovo quartiere tra l’Aurelia e piazza Magenta, dove si stavano insediando molte giovani famiglie.

Insieme al vescovo Alberto, decise di intitolare la chiesa a Santa Elisabetta Anna Seton, la prima santa americana, che all’epoca era ancora beata e poco conosciuta.

Don Gino, innamorato di questa figura di donna, madre, vedova e poi suora, impegnò tutta la sua vita e il suo lavoro a lei dedicando i suoi viaggi in America per conoscere le suore da lei fondate, raccogliere fondi per costruire la chiesa e poi la nuova struttura inaugurata negli anni ’90.

Don Gino raccolse documenti, lettere e tanto materiale sulla storia di madre Seton e del suo legame con Livorno e la famiglia Filicchi, scrivendo numerosi libri e diffondendo il suo culto ovunque andasse.

La sua passione per la parrocchia e i suoi fedeli era altrettanto grande e donò loro tutto il suo amore e la sua semplicità di uomo di campagna.

Nel 2016, don Gino lasciò la guida della comunità ai padri Vincenziani, di cui aveva sposato il carisma, ma rimase al servizio della parrocchia, celebrando la Messa per le suore Mantellate dell’istituto L’Immacolata.

Il funerale di don Gino Franchi si terrà lunedì 27 marzo alle ore 10 nella chiesa Santa Seton. In occasione del suo 80° compleanno, la parrocchia gli aveva dedicato un numero speciale del giornalino con tante fotografie, interviste e testimonianze che testimoniano la stima e l’affetto che la comunità nutriva nei suoi confronti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin