Cronaca

28 Maggio 2022

Diocesi in lutto, si è spento a 56 anni Don Francesco Fiordaliso

Livorno 28 maggio 2022 – Diocesi in lutto, si è spento a 56 anni Don Francesco Fiordaliso

A comunicare la scomparsa del parroco la Diocesi di Livorno

“Dopo una breve e grave malattia questa notte Don Francesco Fiordaliso è arrivato dal Padre”.

Don Francesco, 56 anni, nato e cresciuto nella Parrocchia di S. Agostino, pesbitero della chiesa di Livorno dal 1992, ha svolto il suo Ministero nelle Parrochie di S.Andrea, S. Pio X, S. Andrea e Immacolata Concezione in Castigliocello, Cappellano del Carcere di Livorno e Assistente Agesci.

“Da sempre attento e sensile alle persone in difficoltà ha collaborato con l’Associazione Giovanni XXIII, Randi di Livorno e con la Commissione diocesana H”.

Il funerale sarà Lunedì 30 Maggio in Cattedrale alle ore 15.00

La salma verrà esposta da oggi pomeriggio al Cimitero della Misericordia

