Chiesa

14 Marzo 2023

Diocesi: Inizia “Notte di Gioia”. Cristian Live Music, una serata di cover e adorazione

Livorno 14 marzo 2023 – Diocesi: Inizia “Notte di Gioia”. Cristian Live Music, una serata di cover e adorazione

Cinque serate di musica dal vivo che si concludono con l’adorazione eucaristica: è questa la nuova proposta della Pastorale giovanile di Livorno per coinvolgere tanti giovani.

A partire da questo sabato 18 marzo alle 21.30, una volta al mese, la chiesa di S. Caterina, nel quartiere Venezia, dove si ritrovano tanti ragazzi nelle serate del fine settimana, accoglierà tanta musica per una “Not(t)e di gioia”. Cantanti di christian music e cover band si ritroveranno insieme per dar vita ad uno spettacolo coinvolgente: ci sarà la possibilità di guardare insieme i video delle canzoni, di approfondirne i testi e di parlare con gli autori dei brani. Dalle 23 alle 24 poi un’ora di adorazione silenziosa per rendere grazie e offrire tutta la “gioia” della serata nelle mani del Signore.

Le serate in calendario dopo quella di sabato prossimo sono: 15 aprile; 27 maggio; 7 giugno e 15 luglio. Naturalmente le serate sono aperte a tutti.

