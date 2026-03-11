Home

Cronaca

Dionisi dopo l’arresto del rapinatore: “Aggredire le forze dell’ordine è colpire lo Stato”

Cronaca

11 Marzo 2026

Dionisi dopo l’arresto del rapinatore: “Aggredire le forze dell’ordine è colpire lo Stato”

Livorno 11 marzo 2026 Dionisi dopo l’arresto del rapinatore: “Aggredire le forze dell’ordine è colpire lo Stato”

Il Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi in relazione all’episodio avvenuto nei giorni scorsi nel centro cittadino, che ha portato all’arresto di un giovane responsabile di una rapina e dell’aggressione ai danni di due militari dell’Arma dei Carabinieri intervenuti prontamente sul posto, desidero esprimere un sincero e convinto ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, al Comandante Provinciale, al Comandante della Compagnia di Livorno e ai militari operanti, che hanno affrontato la situazione con prontezza, professionalità, grande determinazione e coraggio.

“L’episodio dimostra ancora una volta la straordinaria dedizione e lo spirito di servizio che caratterizzano quotidianamente l’operato delle donne e degli uomini dell’Arma dei Carabinieri e, più in generale, di tutte le Forze di polizia che operano nella provincia di Livorno.

La rapidità con cui le pattuglie riescono ad intervenire sul territorio non è mai casuale: è il risultato di una pianificazione attenta e capillare dei servizi di controllo del territorio, costruita attraverso un lavoro costante, puntuale e sempre orientato alle esigenze dei cittadini e alla tutela dei loro diritti, primo fra tutti quello alla sicurezza.

È grazie a questo lavoro quotidiano, spesso silenzioso ma estremamente rigoroso, che le Forze di polizia riescono a garantire una presenza capillare e una capacità di intervento tempestiva, elementi fondamentali per la sicurezza della comunità.

A nome delle istituzioni dello Stato e dell’intera comunità livornese desidero quindi esprimere un ringraziamento convinto a tutte le Forze dell’ordine che operano nella nostra provincia, per l’impegno, il senso del dovere e il coraggio con cui ogni giorno svolgono il loro servizio a tutela dei cittadini.

Proprio per questo motivo ogni aggressione nei confronti di appartenenti alle Forze dell’ordine rappresenta un fatto di particolare gravità, perché colpisce non soltanto chi indossa una divisa, ma lo Stato e la sicurezza dell’intera comunità.

Chi aggredisce un appartenente alle Forze dell’ordine aggredisce lo Stato e i diritti dei cittadini che quelle donne e quegli uomini ogni giorno difendono con il loro servizio”.