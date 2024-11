Home

Dipendenti Asl, in arrivo progressioni di carriera

28 Novembre 2024

Pisa-Livorno, 28 novembre 2024 –

E’ stato sottoscritto in via definitiva il contratto integrativo aziendale anno 2024 per il personale del comparto dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Le parti hanno destinato quasi 2 milioni e mezzo alle progressioni orizzontali ( DEP) , con un aumento rispetto all’anno scorso di quasi 450 mila euro.

Confermando le stesse procedure per la formazione delle graduatorie, che si basano sulla valutazione e sull’anzianità di servizio, vengono date regole certe ogni anno a questo importante strumento di crescita economica per i dipendenti dell’Asl.

Verrà inoltre attivata la progressione verticale tra le aree, aggiungendo ulteriori 63 posti a quelli già previsti nel precedente contratto integrativo, arrivando quindi complessivamente a un totale di 227 progressioni di carriera.

E’ stato previsto anche un finanziamento di circa 500 mila euro da dedicare allo sviluppo della micro struttura professionale, che affiancherà quella organizzativa con gli incarichi di funzione e garantirà un nuovo impulso alle politiche di crescita professionale e di valorizzazione dei dipendenti dell’Azienda sanitaria.

Sono stati infine confermati gli importi per l’anno 2024 dei progetti aziendali in essere.

“Il contratto integrativo aziendale – sottolinea il presidente della delegazione aziendale e direttore amministrativo dell’Asl Gabriele Morotti – è un impegno annuale significativo. Quest’anno siamo partiti con le prime piattaforme ad aprile e, a ritmo serrato, siamo riusciti a raggiungere questo risultato importante”.