Home

Provincia

dipendenti scarsamente informati, denuncia e multa per un imprenditore agricolo

Provincia

1 Agosto 2024

dipendenti scarsamente informati, denuncia e multa per un imprenditore agricolo

Suvereto (Livorno) 1 agosto 2024 – Salute e sicurezza sul lavoro: dipendenti scarsamente informati, denuncia e multa per un imprenditore agricolo

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, comparto di specialità dell’Arma, unitamente ai militari della locale Stazione, hanno condotto un’ispezione presso un’attività agricola che esercita coltivazioni miste in una località rurale di Suvereto, dove è stata registrata un’irregolarità di settore a carico del responsabile dell’impresa che i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno.

Nel dettaglio, i carabinieri hanno rilevato che lo stesso, in qualità di socio amministratore e datore di lavoro, non avrebbe provveduto all’obbligo di legge di formare adeguatamente il personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008 afferente alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Tutto ciò ha comportato per l’uomo, oltre al deferimento in stato di libertà, anche l’elevazione di ammende per un importo di circa 1.850 euro.

I controlli continuano in modo costante a cura dei Carabinieri sia nei maggiori centro urbani che in tutto il restante territorio della provincia di Livorno.