Home

Cronaca

Diportisti e olio esausto da cucina, postazione di raccolta inaugurata in porto

Cronaca

27 Agosto 2021

Diportisti e olio esausto da cucina, postazione di raccolta inaugurata in porto

Inaugurato nel Porto di Livorno il primo punto di raccolta dell’olio esausto da cucina

Livorno 27 agosto 2021

Inaugurato ieri, 26 agosto 2021, nel porto di Livorno il primo punto di raccolta degli olii esausti da cucina prodotti dai diportisti.

Il contenitore, con una capacità di 500 litri, è stato posizionato nell’area pedonale dell’Andana degli Anelli del Porto Mediceo

Si trova in un’area ben visibile per scoraggiare l’uso improprio del contenitore e l’abbandono di rifiuti.

Presenti alla inaugurazione il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri; l’assessore comunale al Porto, Barbara Bonciani; il comandante in seconda della Direzione Marittima, Andrea Santini e Nicola Ercolini, Responsabile dell’unità olio vegetale di Eco.Energy; società concessionaria che per conto del consorzio RenOils gestisce i punti di raccolta in Toscana e Liguria nell’ambito del progetto “Save the Sea – recycle cooking oil” promosso dallo stesso Consorzio e dall’Associazione Marevivo Onlus.

Come noto, disperdere l’olio vegetale buttandolo nello scarico o direttamente nel mare è fortemente inquinante.

Un litro di olio può inquinare una superficie d’acqua pari a circa 1.000 mq.

Ercolini afferma:

“L’olio vegetale proveniente dalle utenze diportistiche non è oggi sufficientemente intercettato.

Si tende spesso e volentieri a scaricarlo e gestirlo in modo scorretto, a volte gettandolo direttamente in mare.

Il servizio di raccolta dell’olio ci consentirà invece di ridurre l’inquinamento ambientale e di recuperare questo rifiuto come biocarburante.

Ci auguriamo che servizi come questi ci permettano di sensibilizzare tutta la popolazione su un tema di stretta attualità come quello della salvaguardia del nostro ambiente”.

Dello stesso avviso l’assessore Bonciani, che ha rimarcato l’importanza di un progetto che “interessa il porto ma anche la città e che può innescare tra i diportisti comportamenti virtuosi in grado di inserirsi in una visione di economia circolare su piccola scala che favorisca un approccio più consapevole all’utilizzo del prodotto”.

Per Guerrieri il servizio si inquadra in una logica su cui “stiamo lavorando e cercando di crescere da tempo.

Abbiamo aderito con entusiasmo al progetto promosso da Marevivo e RenOils.

Il recupero degli olii vegetali nel settore della nautica permette la riduzione dell’impatto ambientale e si affianca a tante altre iniziative di natura ambientale ed energetica che l’AdSP sta cercando di promuovere nell’ambito degli obiettivi dell’Agenda 2030″.

Il n.1 della Port Authority ricorda come “grazie alla nostra progettualità, i porti dell’Alto Tirreno anno ottenuto un finanziamento di 77 milioni di euro per l’elettrificazione delle banchine a Livorno, Piombino e Portoferraio.

Parallelamente abbiamo prenotato 32 milioni di euro su un bando pubblicato nei giorni scorsi dal Ministero della Transizione Ecologica e finalizzato allo sviluppo di progetti relativi alla fornitura di energia elettrica prodotta da foni rinnovabili e all’acquisizione di mezzi e auto elettriche”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin