15 Marzo 2023

Direttiva case green votata da PD e M5S, Tenerini (FI): Troppo rigida, urgente modificarla

Livorno 15 marzo 2023 – Direttiva case green, Tenerini (FI): Troppo rigida, urgente modificarla

“Condivido pienamente la posizione del Ministro Pichetto Fratin, rispetto all’estrema rigidità della direttiva sulle case green, votata da PD e M5S.

Tale proposta rischia di impattare in modo pesante sull’economia del nostro Paese creando enormi difficoltà ad imprese e famiglie”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge: “La proposta andrebbe modificata rispettando le peculiarità di ciascun Paese.

In Italia il patrimonio da mettere a norma sarebbe vastissimo e la procedura andrebbe fatta in tempi troppo stretti.

Non siamo pronti, il mercato immobiliare subirebbe delle pericolose distorsioni dettate dall’urgenza e dalla necessità.

I cittadini, poi, sarebbero costretti ad affrontare costi di adeguamento non sostenibili.

Noi di Forza Italia abbiamo sempre difeso il “bene casa” ritenendolo primario e intoccabile.

Questa misura appare come una patrimoniale occulta, frutto anche dell’assenso di PD e M5S, che non perdono occasione per mettere le mani nelle tasche degli italiani ”.

