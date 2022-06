Home

Diritti e disabilità: la collaborazione tra il Pride e il mondo dello sport

Livorno, 16 giugno 2022 – Diritti, sport e disabilità. Un filo comune unisce i progressi civili LGBTQIA+ del Toscana Pride, i palii sportivi e una politica inclusiva dei disabili che non ammette eccezioni. E non è solo una questione di calendario, che vede in programma Toscana Pride (18 giugno), Coppa Barontini (25 giugno), Palio Marinaro (2 luglio) e Palio del Basket (8-10 luglio). A unire tutti questi eventi c’è una bella collaborazione che ha visto ciascun ente organizzatore dare una mano all’altro.

Ad esporne le linee essenziali, nel corso di uno degli AperiPride anticipatori della grande sfilata di sabato prossimo, c’erano i rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Dopo i saluti introduttivi di Luca Dieci, portavoce del comitato Toscana Pride, la parola è passata ai vari presidenti, intervistati da Daniele Cenci (ArciGay).

Maurizio Quercioli (Comitato Palio Marinaro) ha ricevuto il ringraziamento per il supporto – non scontato – delle sezioni nautiche al mondo LGBT e ha ricordato che gli adesivi arcobaleno sono ancora in ogni sezione della città.

Arianna Paoletti (Associazione Famiglia Coraggio) ha tratteggiato il Palio del Basket.

Si tratta di un nuovo format solidale che mira a risolvere, con il ricavato dell’evento, una problematica del quartiere vincitore (riqualificazione delle aree verdi, barriere architettoniche, manutenzione degli spazi comuni aggregativi come piccoli campi da basket, pallavolo, giochi per bambini).

Il tutto anche per sensibilizzare gli abitanti dei quartieri nel portare alla luce le problematiche comuni, l’aggregazione sociale, il senso civico e il senso di collettività e appartenenza. I giocatori di basket, nella fase finale del Palio, indosseranno tutti i braccialetti del Pride.

Un ringraziamento affettuoso è andato anche a Monica Bellandi, presidente del comitato Coppa Barontini. La manifestazione è stata infatti spostata per non confliggere con il Toscana Pride. Gli organizzatori del Pride non hanno inoltre dimenticato l’iniziativa dell’anno scorso, la presentazione del libro di Alessandro Zan “Senza paura. La nostra battaglia contro l’odio”. Una iniziativa non scontata, in quanto proveniente da un mondo non esclusivamente LGBT.

Sono intervenute anche Martina Cardamone, presidente di ArciGay Livorno, tra le promotrici dell’Approdo centro ascolto LGBTQIA+ di Livorno e una delle mamme di di Agedo.

A concludere l’incontro i saluti della Drag Queen Lalique Chouette, tra le organizzatrici del Pride e animatrice del progetto Haus of Sitrì

Prima dell’AperiPride al Covo si era svolto un breve giro dei Fossi con lo spettacolo “Pussy Taboo”, una piacevolissima lettura di Laura Rossi accompagnata al basso da Giorgio Mannucci, con testi tratti da De Prada e Plã. Laura Rossi è anche voce narrante di Haus of Sitrì.