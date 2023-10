Home

Cronaca

Diritto alla casa, Asia Usb e Unione Inquilini in piazza

Cronaca

13 Ottobre 2023

Diritto alla casa, Asia Usb e Unione Inquilini in piazza

Livorno 13 ottobre 2023 – Diritto alla casa, Asia Usb e Unione Inquilini in piazza

Ottobre i movimenti si mobilitano per il diritto alla casa. Asia/Usb e Unione Inquilini in presidio in Piazza Grande per il diritto al lavoro – diritto alla casa.

“Questo governo ha illuso con la sua propaganda la gente impoverita e confusa dalle crisi economiche e dalle speculazioni da tempi di guerra. Va mandato a casa .

Contro il governo Meloni che da i ricchi quello che toglie alle masse popolari infatti ha abrogato:

• il reddito di cittadinanza

• il contributo all’affitto per gli inquilini

• il fondo per sostenere gli sfrattati in morosità incolpevole

• nessun finanziamento è previsto per nuove case popolari senza consumo di suolo

• Occorre lottare per ripristinare queste misure che permettono un vero sostegno alle famiglie ed evitano alle famiglie sotto sfratto di andare per strada.

Al Sindaco chiediamo:

il rilancio dell’ERP (in mancanza di finanziamenti anche nel piano regolatore si programma soprattutto SOCIAL HOUSING a costi irraggiungibili per chi ha subito le crisi economiche e i rialzi dei prezzi );

l’utilizzo del patrimonio sfitto e inutilizzato per fare servizi e nuove case popolari

A Casalp chiediamo:

di completare i progetti di nuova costruzione che aspettiamo da anni

la ristrutturazione delle case popolari anche attraverso L’AUTORECUPERO

il bando per contribuire alle spese condominiali degli assegnatari.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin