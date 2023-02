Home

Disabilità: a Livorno c’è “Insieme per Costruire”, è nata una nuova realtà associativa

27 Febbraio 2023

Risposte concrete per i ragazzi/e con disabilità: riferimenti solidi, aggregazione, serenità e amicizia

Livorno 27 febbraio 2023

Una nuova realtà associativa è nata a Livorno.

Sette famiglie con figli con disabilità hanno deciso che era il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a costruire delle risposte concrete per i loro figli e per tutti i ragazzi e ragazze con disabilità che hanno necessità di riferimenti solidi, di aggregazione, serenità e amicizia.

È così che è nata INSIEME PER COSTRUIRE APS, un gruppo di sognatori, Maurizio, Debora, Rocco, Valeria, Cinzia, Maria, Stefano, ecco chi sono i fondatori di insieme per costruire, che con caparbietà si sono messi ad un tavolo dando vita ad una nuova bella realtà nel tessuto sociale livornese.

Ovviamente dietro ogni nome c’è tutta la famiglia che ha dato supporto per arrivare ad ottenere un risultato così importante.

Tutti quanti hanno collaborato, ognuno ha messo in campo le proprie capacità, la rete di amicizie e conoscenti che in una gara di solidarietà hanno contribuito a semplificare la costruzione dell’impianto burocratico praticamente da zero.

In questo ci sono stati di grande aiuto il CESVOT con i suoi consulenti; l’agenzia assicurazioni DI ROCCA che si è fatta carico della polizza assicurativa; l’ ISTITUTO SCOLASTICO SACRO CUORE con la FONDAZIONE GERINE FABRE che ci ha messo a disposizione due ampie stanze luminose e attrezzate. Saranno la nostra sede operativa, permetteranno ai ragazzi di svolgere attività di socializzazione, di sviluppo delle proprie autonomie, di organizzare iniziative ludiche o educative.

Tutto sarà gestito da personale educativo specializzato che l’associazione ha provveduto a contattare. Presenti anche alcuni insegnanti che come volontari presteranno le loro competenze per lo svolgimento di ogni iniziativa che verrà messa in opera.

Il prossimo mese di marzo vedrà finalmente l’esordio un progetto Pilota che prevede una cadenza bisettimanale dove lo scopo sarà appunto di rendere più autonomi e sicuri i ragazzi/e insegnando loro l’utilizzo del denaro, abituarsi a decidere nelle scelte che quotidianamente si troveranno ad affrontare e tanti e tante altre iniziative

Uno fra i tanti sarà il corso di scacchi di scacchi e dama. Ore divertenti dove si mescolerà il gioco con l’attenzione e la capacità di riflettere

Fra non molto ci sarà l’inaugurazione ufficiale, sarà un momento di festa e un occasione per conoscerci, vi aspettiamo in VIA CECCONI 25.

Insieme per costruire APS è pronta a accogliere quanti vorranno associarsi e aiutarci a trasformare un sogno in realtà.

Se sei interessato a far parte di questo gruppo di genitori, chiamaci:

Stefano 3205788575 – Debora 3392128677 Rocco 3401466171 – Cinzia 3460114203 – Valeria 3478441950 Maurizio 3489309208 – Maria 3281899080

