26 Maggio 2023

Disabilità, a Livorno Insieme per Costruire inaugura la sua sede. La cittadinanza è invitata

Livorno 26 maggio 2023

Il Consiglio dell’Associazione Insieme per Costruire organizza per il giorno 28 maggio 2023 ore 15.30 – 19.30 in Via Cecconi 25 Livorno l’inaugurazione della sede sociale .

La nuova realtà associativa nata a Livorno grazie all’impegno di sette famiglie con figli con disabilità che hanno deciso che era il momento di rimboccarsi le maniche e iniziare a costruire delle risposte concrete per i loro figli e per tutti i ragazzi e ragazze con disabilità che hanno necessità di riferimenti solidi, di aggregazione, serenità e amicizia.

È così che è nata INSIEME PER COSTRUIRE APS, un gruppo di sognatori, Maurizio, Debora, Rocco, Valeria, Cinzia, Maria, Stefano, ecco chi sono i fondatori di insieme per costruire, che con caparbietà si sono messi ad un tavolo dando vita ad una nuova bella realtà nel tessuto sociale livornese.

Ovviamente dietro ogni nome c’è tutta la famiglia che ha dato supporto per arrivare ad ottenere un risultato così importante.

Tutti quanti hanno collaborato, ognuno ha messo in campo le proprie capacità, la rete di amicizie e conoscenti che in una gara di solidarietà hanno contribuito a semplificare la costruzione dell’impianto burocratico praticamente da zero.

Il 28 maggio sarà il giorno dell’inaugurazione della sede presso l’istituto scolastico Sacro Cuore che ha messo a disposizione delle stanze luminose ed attrezzate. Questa sarà la sede operativa dell’associazione, e permetterà ai ragazzi con disabilità di svolgere attività di socializzazione, di sviluppo delle proprie autonomie, di organizzare iniziative ludiche o educative

Il tutto sarà gestito da personale educativo specializzato che l’associazione ha provveduto a contattare. Presenti anche alcuni insegnanti che come volontari presteranno le loro competenze per lo svolgimento di ogni iniziativa che verrà messa in opera.

Il programma dell’evento

15.30 apertura della sede

16.00 Discorso di benvenuto del Presidente e delle Autorità

16.30 Taglio del nastro e visita della sede

17.00 Buffet e animazione

19.30 conclusione e saluti

