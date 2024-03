Home

Disabilità: acquisto auto, riaperti termini per contributo. Come fare domanda

30 Marzo 2024

30 Marzo 2024

Livorno 30 marzo 2024 – Disabilità: acquisto auto, riaperti termini per contributo

Contributi acquisto autoveicoli per persone con disabilità: termini riaperti per presentare domanda

La Regione Toscana riapre i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi per

l’acquisto di autoveicoli per il trasporto di persone con disabilità.

Fino alle ore 12:00 del 3 maggio 2024, è possibile presentare la domanda alla “Azienda USL Toscana Centro – Centro Regionale per l’Accessibilità” inviando una posta elettronica certificata all’indirizzo centroregionale.accessibilita@ postacert.toscana.it oppure consegnandola a mano all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL Toscana centro, in piazza Brunelleschi 1 a Firenze, dal lunedì al venerdì in orario 9:00-13:00.

La misura rientra tra gli interventi per favorire la mobilità individuale e l’autonomia personale delle persone con disabilità previsti dalla legge regionale 81/2017.

Gli interessati sono invitati a prendere visione del relativo avviso, disponibile anche nella sezione “Bandi e concorsi” sul sito dell’Azienda USL Toscana nord ovest, dove sono riportate tutte le informazioni relative all’oggetto del contributo, ai beneficiari, agli interventi ammissibili.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Centro regionale per l’accessibilità (https://toscana-accessibile. it/cra/contatti).