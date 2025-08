Home

Cronaca

Disabilità: assistenza scolastica educativa alle superiori, la provincia si rivolge al terzo settore

Cronaca

1 Agosto 2025

Disabilità: assistenza scolastica educativa alle superiori, la provincia si rivolge al terzo settore

Livorno 1 agosto 2025 Disabilità: assistenza scolastica educativa alle superiori, la provincia si rivolge al terzo settore

Assistenza educativa agli studenti disabili, nuova gestione del servizio in partenariato con gli enti del Terzo settore

E’ stata approvata dal Consiglio Provinciale, riunito il 30 luglio a Palazzo Granducale, la delibera che riorganizza la gestione del servizio di assistenza educativa agli studenti disabili che frequentano le scuole superiori del territorio provinciale.

La Provincia, alla luce anche delle problematiche sorte nell’ultimo anno scolastico, cambia direzione e decide di affidarsi ad una gestione in partenariato con gli enti del Terzo settore.

“In questi mesi – sottolinea la presidente della Provincia Sandra Scarpellini – abbiamo aperto un tavolo di confronto con i dirigenti scolastici, il provveditore e sindacati, gli ultimi incontri sono stati proprio a luglio, per cercare soluzioni in primis al problema della carenza dei fondi ma anche alle criticità nella gestione del servizio evidenziate dai presidi. Grazie alle risorse aggiuntive messe a disposizione una tantum dalla Regione Toscana, e ringrazio il presidente Giani per la sensibilità dimostrata, potremo iniziare l’anno scolastico con maggiore tranquillità”.

La scelta dell’Amministrazione Provinciale punta a coinvolgere i soggetti del Terzo settore in un ruolo attivo a tutto tondo, a partire da una progettazione del servizio che coniughi la gestione delle risorse economiche con quelle professionali e logistiche.

“La Provincia – aggiunge Scarpellini- ha lavorato sui contenuti di un progetto nuovo, per un’operazione che, di concerto con i presidi, aiuti a superare anche alcune distorsioni che si erano create, in modo da avviare l’anno scolastico in modo corretto. L’obiettivo primario è quello di migliorare un servizio davvero essenziale per gli studenti e le studentesse con disabilità delle nostre scuole, garantendo la qualità degli interventi e del lavoro degli operatori”.

Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure per la chiamata, rivolta ai soggetti del Terzo settore, relativa alla presentazione delle manifestazioni di interesse.

Disabilità: assistenza scolastica educativa alle superiori, la provincia si rivolge al terzo settore