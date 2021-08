Home

5 Agosto 2021

Disabilità: Cestini barriera sui marciapiedi, finalmente Comune e Aamps intervengono

Non ci riuscì Striscia nell'era Nogarin, speriamo che questa sia la volta buona con Salvetti

Amministrazione Comunale e Aamps sostengono il progetto noalcestinobarriera

Iniziato il lavoro di spostamento dei cestini/ostacolo

Livorno, 5 agosto 2021

Dopo anni di segnalazioni di cestini sui marciapiedi che impediscono il passaggio delle sedie a rotelle; di cestini posizionati a pochi centimetri dai percorsi tattili dei non vedenti e tante speranze perse da molti lettori che nel tempo hanno segnalato varie problematiche sotto diverse amministrazioni comunali e quasi mai risolti, ora possono avere una speranza

Un esempio eclatante di questi cestini mal posizionati è andato addirittura in televisione

Si tratta dell”invasione di oltre 2500 cestini nell’era dell’amministrazione Comunale M5S.

Molti dei nuovi cestini furono posizionati veramente male tanto da far intervenire Striscia la Notizia con Chiara Squaglia che fece attaccare degli adesivi sui cestini incriminati al Sindaco Nogarin

Il servizio era del 3 maggio 2018:

LIVORNO, PROGETTO CESTINi Il posizionamento di alcuni cestini intralcia il passaggio di pedoni e diversamente abili

Un problema risolto dopo l’intervento del Tg satirico? No, purtroppo no.

Al ritorno di Chiara Squaglia, era il 28 dicembre 2018 la situazione presentava ancora criticità

Il servizio:

CESTINI DEI RIFIUTI A LIVORNO. Chiara Squaglia è tornata ad occuparsi dei cestini dei rifiuti che ingombravano i passaggi a Livorno

Cestini barriera, un problema vecchio ereditato da lontano dove anche l’amministrazione dei pentastellati di “uno vale uno” e con il problema della disabilità molto sentito ci ha messo anche del suo

Ora l’amministrazione Salvetti, a poco più di due anni dal suo insediamento ha deciso di affrontare il problema assieme ad Aamps e speriamo che questa volta sia risolto definitivamente

Di seguito il comunicato dell’Amministrazione comunale Salvetti che assieme ad Aamps sta affrontando adesso il problema

L’azienda municipalizzata Aamps sta iniziando a spostare i cestini che ostacolano la piena accessibilità dello spazio pubblico sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni aderenti al tavolo “disabilità e non autosufficienza” istituito in seno alla Consulta delle Associazioni.

Un piccolissimo passo, che sarà seguito a breve da altre iniziative per garantire molte persone con ridotta autonomia motoria hanno infatti segnalato in questi mesi difficoltà legate al posizionamento dei cestini gettacarte sulla pubblica via.

Alcuni cestini rendono difficile la fruizione dei marciapiedi, dei percorsi LOGES, degli attraversamenti pedonali o degli stalli per persone disabili.

Dato il numero elevato di cestini sul territorio cittadino, insieme al Garante per i diritti delle persone disabili e alla Consulta delle Associazioni, l’Amministrazione, in accordo con Aamps, ha deciso di chiedere agli stessi cittadini di sostenere questo progetto, segnalando situazioni come quelle sopra indicate, scrivendo una mail con la localizzazione del cestino da spostare ad una delle associazioni che fanno parte della consulta o all’indirizzo noalcestinobarriera@comune. livorno.it.

L”assessore al Sociale Andrea Raspanti dichiara:

“Come per altre questioni anche per affrontare questo problema abbiamo cercato il coinvolgimento delle persone con disabilità attraverso l’ufficio del Garante e il tavolo tematico che riunisce le associazioni in seno alla Consulta.

Questo nuovo canale di comunicazione ha l’obiettivo di garantire ai cittadini la possibilità di segnalare eventuali situazioni critiche che sfuggissero alla ricognizione che prenderà il via in questi giorni e di garantire uno strumento di monitoraggio puntuale da parte del Comune e di Aamps.

A breve partirà anche una campagna per sensibilizzare i cittadini a evitare comportanti che possano limitare l’accessibilità degli spazi urbani. In particolare dedicheremo uno sforzo particolare per contrastare le cattive abitudini di parcheggio dei mezzi a quattro e due ruote”.

Per l’assessore all’Ambiente Giovanna Cepparello:

“l’accessibilità è un cardine fondamentale della mobilità sostenibile, ed è spesso minata da situazioni quotidiane che apparentemente non creano problemi.

Anche un innocuo cestino può diventare una barriera, e noi dobbiamo fare di tutto per evitarlo. Ecco perchè, insieme ad Aamps, abbiamo deciso di aprire questa sorta di call, che speriamo ci aiuti ad individuare tutte quelle situazione in cui un oggetto utilissimo alla collettività diventa invece un ostacolo per alcuni cittadini”.

Raphael Rossi, Amministratore Unico di Aamps dichiara “La nostra azienda è al servizio della comunità e quindi se possiamo migliorare il posizionamento dei dispositivi, siamo a disposizione”.

