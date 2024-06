Home

6 Giugno 2024

Disabilità, disegni e simboli CAA sui pali degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole e in altri luoghi sensibili

Livorno 6 giugno 2024 – Disabilità, disegni e simboli CAA sui pali degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole e in altri luoghi sensibili

Il Comune di Livorno inizia una sperimentazione per dotare di messaggi in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), ovvero disegni e simboli, i pali degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole e ai luoghi sensibili, per facilitare le persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, soprattutto il linguaggio orale e la scrittura.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) nasce proprio con lo scopo di offrire alle persone con bisogni comunicativi complessi la possibilità di comunicare tramite canali che si affiancano a quello orale.

E’ un approccio che si propone di offrire una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie congenite o acquisite presenta anche deficit cognitivi, più o meno severi, e comprende strategie, strumenti e tecniche messe in atto in ambito clinico e domestico per garantire la comunicazione alle persone che non possono esprimersi verbalmente.

Partendo da questo, e volendo rendere la città sempre più accessibile, l’Amministrazione Comunale ha deciso di iniziare ad attrezzare con immagini in CAA gli attraversamenti pedonali davanti alle scuole cittadine e ai luoghi sensibili, in via sperimentale, per poi estendere la CAA ad altre infrastrutture per la mobilità, per l’arredo urbano, o inserirlo nell’ambito delle scuole.

Adesivi dedicati saranno dunque attaccati ai pali degli attraversamenti, già a partire da oggi.