Disabilità e inclusione, Cosimi e Faraone (Italia Viva) affronteranno il tema con le associazioni del terzo settore

11 Settembre 2020

Livorno 11 settembre 2020 – Domani, sabato 12 settembre, alle ore 16.30, il Parco del Mulino sarà sede di un importante incontro di campagna elettorale di Italia Viva. Il tema è quello dell’inclusione sociale e del protagonismo dell’associazionismo nel tessuto cittadino e regionale.

Al fianco dei candidati al Consiglio regionale di Italia Viva per la provincia di Livorno, guidati dal capolista Alessandro Cosimi; sarà presente il Senatore Davide Faraone, che ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione Italiana Autismo.

I due dialogheranno con la nutrita rete di associazioni del Terzo Settore livornese, invitate a partecipare all’iniziativa.

«Ho idee molto chiare su cosa fare e su come riformare il sociale in Toscana. Bisogna attivare i “capitali pazienti” disposti a introdurre liquidità e risorse nel settore – sempre più in affanno – sapendo che non avranno ritorni o – se lo avranno – li avranno su un lunghissimo periodo».

Così Alessandro Cosimi introduce l’appuntamento, soffermandosi sul proprio prioritario obiettivo politico in materia: «Costruire una vera e propria asset class con “capitali pazienti e responsabili” che attivi una parte di risparmio privato che sia disponibile a scambiare una parte del ritorno finanziario con il ritorno sociale delle iniziative».

Il mondo dell’associazionismo livornese, a partire dalle realtà impegnate nel mondo della disabilità, fino ad arrivare a quelle che si occupano di promozione e inclusione sociale a 360 gradi, sarà reso protagonista di un proficuo confronto volto a generare una piattaforma comune da consolidare attraverso l’impegno di Italia Viva in Regione Toscana, al fianco del candidato presidente Eugenio Giani.

