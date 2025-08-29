Home

Disabilità e scuole superiori: la CGIL convoca i genitori, "Servizi a rischio"

29 Agosto 2025

Disabilità e scuole superiori: la CGIL convoca i genitori, “Servizi a rischio”

Livorno 29 agosto 2025 Disabilità e scuole superiori: la CGIL convoca i genitori, “Criticità servizi e possibili soluzioni”

Servizi educativi per studenti con disabilità: la CGIL incontra i genitori il 4 settembre

La gestione dei servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli studenti con disabilità nelle scuole superiori continua a destare preoccupazione. Dopo le difficoltà registrate lo scorso anno scolastico, legate soprattutto all’insufficienza dei fondi stanziati, la Flc-Cgil e la Fp-Cgil di Livorno hanno organizzato un incontro rivolto ai genitori degli alunni interessati.

L’appuntamento è fissato per giovedì 4 settembre dalle 18.30 alle 20, con la possibilità di partecipare sia in presenza presso la sede Cgil di via Giotto Ciardi 8 a Livorno, sia da remoto richiedendo il link via e-mail o WhatsApp.

L’iniziativa nasce anche a seguito della nuova modalità di co-progettazione deliberata dalla Provincia per l’anno scolastico in avvio, che coinvolge gli enti del terzo settore nella gestione del servizio. «Siamo molto preoccupati per il futuro dei servizi educativi – sottolineano Veronica Virgili, segretaria generale Flc-Cgil, e Mauro Scalabrini, segretario generale Fp-Cgil –. L’incontro vuole essere un momento di confronto per analizzare insieme le criticità e individuare possibili soluzioni condivise».

Un passaggio ritenuto fondamentale dal sindacato per garantire continuità, qualità e pari opportunità agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.