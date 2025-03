Disabilità, esperienze immersive dopo il caso della Bastia

Livorno, 14 marzo 2025 – Dopo i vandalismi alla Bastia, il Comune e le associazioni stanno pensando a nuove esperienze per far comprendere meglio agli adolescenti cosa significa e cosa comporta la disabilità.

Tra le proposte emerse c’è quella di far provare il basket in carrozzina anche ai giovani normodotati che fanno educazione fisica alla Bastia.

L’obiettivo è quello di coinvolgere nel progetto tutte le scuole superiori a partire dal prossimo anno scolastico

Il tema è emerso nel corso di una riunione tenuta ieri mattina a Palazzo Comunale tra la vicesindaca con delega all’Istruzione Libera Camici, il Garante delle persone con disabilità Valerio Vergili, il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, il security manager Giampaolo Dotto, Federico Berrugi capitano della Libertas Livorno 1947 basket in carrozzina, Pietro Caruso consigliere provinciale con delega all’Istruzione e rappresentanti di alcune società sportive.

Tra i presenti, Marco Andromedi per la Pallacanestro Don Bosco, Mario Tinghi del circolo polisportivo pattinaggio La Rosa, Gianfranco Morelli e Gianluca Botta per Libertas Livorno 1947, Libertas Academy e Jolly Basket. Nell’incontro coinvolto anche il mondo della scuola.

In agenda la condanna degli atti vandalici avvenuti nei giorni scorsi ai danni di atleti disabili alla palestra della Bastia ma anche, e soprattutto, la volontà di mettere in campo azioni di sensibilizzazione sulla disabilità, iniziando dai giovani.

Partendo dalla necessità di rimettere al centro quelli che sono i valori fondanti dello sport, si è convenuto sulla necessità di creare occasioni in cui gli studenti che si trovano a fare educazione fisica alla Bastia, così come i tesserati delle società che orbitano all’interno di questo impianto sportivo, abbiano la possibilità di sperimentare il basket in carrozzina condividendo l’attività con gli atleti disabili.

Questo come primo step, ma l’obiettivo ultimo è quello di arrivare a strutturare un progetto che coinvolga tutte le scuole superiori, facendo sì che i ragazzi possano, in ogni disciplina sportiva, sperimentare in prima persona cosa significa vivere le disabilità e quanto sia importante lo sport per le disabilità.