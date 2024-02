Home

Attualità

Disabilità, Galletti (M5S) “In Toscana si trovano fondi per salvare il ‘Maggio Fiorentino’ dall’incapacità politica, ma non per le famiglie con minori disabili”

Attualità

8 Febbraio 2024

Disabilità, Galletti (M5S) “In Toscana si trovano fondi per salvare il ‘Maggio Fiorentino’ dall’incapacità politica, ma non per le famiglie con minori disabili”

Livorno 8 febbraio 2024 – Disabilità, Galletti (M5S) “In Toscana si trovano fondi per salvare il ‘Maggio Fiorentino’ dall’incapacità politica, ma non per le famiglie con minori disabili”

Firenze, 7 febbraio 2024 – “Rispondendo alla nostra interrogazione, la Giunta ha confermato che ad oggi non è previsto alcun contributo in favore delle famiglie con minori disabili. Contrariamente agli anni scorsi, in sede di approvazione del Bilancio è mancato l’intervento normativo necessario per stanziare i fondi a copertura del 2024.” A denunciare la vicenda è Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, che annuncia una mozione per porre rimedio e stabilizzare il sostegno nei prossimi anni.

“È sconcertante notare come il Presidente Giani, responsabile del Bilancio, sia riuscito a trovare risorse per risanare ‘buchi neri’ finanziari, come quello della Fondazione Maggio Musicale, rispetto al quale la politica ha chiare responsabilità, lasciando però senza alcun sostegno le famiglie toscane più fragili.

Chi governa la Toscana si vanta da sempre di avere una grande attenzione al sociale, superiore alle altre regioni, ma nei fatti continua a sottovalutare le necessità di chi ha maggiormente bisogno. È una vergogna che riflette una mancanza di sensibilità e impegno nel garantire un minimo di dignità alle famiglie più vulnerabili. È giunto il momento di porre fine a questa ingiustizia.

Chiederemo con fermezza che vengano immediatamente reperiti i fondi necessari per garantire un sostegno costante alle famiglie toscane con minori disabili. Presenteremo una mozione regionale affinché questo contributo venga stabilizzato attraverso una legge che garantisca un supporto duraturo nel tempo. È tempo di agire concretamente per garantire una Toscana più giusta e inclusiva per tutti i suoi cittadini. E in Aula, tutti i toscani potranno vedere quali forze politiche avranno il coraggio di sostenere questa iniziativa e quali invece continueranno a voltare le spalle alle famiglie più vulnerabili.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle Toscana.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin