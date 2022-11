Home

Cronaca

Disabilità, il premio CNA al progetto Wonder

Cronaca

14 Novembre 2022

Disabilità, il premio CNA al progetto Wonder

Un locale polivalente nel quartiere Venezia per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità

Livorno 14 novembre 2022

Wonder, il progetto per l’apertura di un locale polivalente nel quartiere Venezia destinato a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, si è aggiudicato il primo premio nella tappa livornese del VI concorso nazionale “Cambiamenti 2022” promosso dalla CNA.

Dopo il riconoscimento ottenuto a “Le Livornine 2030” il progetto del Comune di Livorno a sostegno delle start up labroniche, arriva così una nuova e bella soddisfazione per i soci volontari dell’associazione Capire un’H e della cooperativa sociale Le Livornine che, con tenacia e passione, stanno lavorando da anni alla realizzazione di questo ambizioso progetto.

La selezione da parte di una giuria e la successiva cerimonia di premiazione, si sono svolte nella sede Cna di via Martin Luther King (quartiere La Rosa) ed ha visto, oltre a Wonder, la partecipazione di altri sette progetti lavorativi:

dalla valorizzazione del territorio, all’artigianato tradizionale e innovativo, da nuove proposte nel campo ottico e degli abbinamenti tra cibo e bevande, fino alla promozione delle eccellenze gastronomiche locali con la riscoperta di antiche ricette culinarie.

Wonder ha vinto un premio consistente in servizi offerti dalla Cna per un valore di mille euro, ritirato da Alessandra Cirri (relatrice del progetto e presidente dell’associazione Capire un’H), Morena Campani presidente della cooperativa Le Livornine e dai soci Francesco Archibusacci e Simona Bardi. Ma soprattutto, Wonder ha ottenuto il lasciapassare per partecipare alla selezione regionale in programma il prossimo 24 novembre a Firenze, che dovrà decidere quali progetti toscani meritano di arrivare alla finalissima nazionale di “Cambiamenti 2022”.

In foto, da sx Simona Bardi, Alessandra Renai (presidente giovani imprenditori Cna), Francesco Archibusacci, Alessandra Cirri e Morena Campani

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin