Disabilità: “Livorno, il mare in libertà”, due giorni vela, sup e attività in barca tutte completamente accessibili

21 Luglio 2023

Livorno 21 luglio 2023 – Disabilità: “Livorno, il mare in libertà”, due giorni vela, sup e attività in barca tutte completamente accessibili

L’Associazione Sport Insieme Livorno ed il Rotary Club Livorno “Mascagni” inaugurano il progetto per persone con disabilità “Livorno: il mare in libertà”

L’innauguarazione si svolgerà presso il Circolo Nautico Livorno (moletto Nazario Sauro) sabato 22 luglio alla presenza delle autorità civili e militari.

Il mare è parte integrante della vita della nostra città, ma non sempre è fruibile da tutti i cittadini, in particolare da persone con disabilità fisiche e/o mentali.

Abbiamo invitato a Livorno persone disabili provenienti da diverse province della nostra regione per consentire loro di provare sport acquatici in libertà ed autonomia.

Nella nostra città, generosa e sensibile per lunga tradizione, sono ancora poche le possibilità di godere il mare con accessi facilmente fruibili.

“Livorno, il mare in libertà” scopi e obiettivi

La manifestazione è dedicata a persone con disabilità fisiche e/o cognitive che desiderano provare sport acquatici adattati e inclusivi come: vela, sup, snorkeling, balneazione in mare aperto.

Lo scopo primario della manifestazione è quello di creare un momento di convivialità e sport condiviso e inclusivo, aiutando coloro che stanno intraprendendo percorsi riabilitativi, fisici e emotivi, dopo un periodo di stop forzato.

Lo scopo secondario, ma non meno importante, è quello di evidenziare quanto l’accessibilità marittima e portuale sia problematica e quanto in realtà piccoli accorgimenti strutturali potrebbero cambiare in meglio la situazione di molti porti e porticcioli turistici; scivoli di accesso, pontili di varie altezze per adattarsi ai diversi piani di calpestio delle barche, installazione di sollevatori per l’accesso alle imbarcazioni, bagni e spogliatoi accessibili, sono alcune possibilità.

Il programma dei due giorni

Sabato 22 luglio 2023

ore 17e30 presso il Circolo Nautico Livorno Moletto Nazario Sauro : presentazione della

manifestazione e aperitivo .

Domenica 23 luglio 2023

Ore 09:00 ritrovo presso il Circolo Nautico Livorno Moletto Nazario Sauro per briefing e colazione.

A seguire inizio delle varie attività, i partecipanti verranno divisi in gruppi e a rotazione potranno provare tutte le attività.

Ore 12:30 pausa pranzo

18:30 fine delle attività e brindisi di saluto.

I/le partecipanti saranno seguiti/e da personale specializzato (istruttori FIV) e dai nostri volontari.

Sostenitore e co-organizzatore dell’iniziativa il Rotary Club Livorno “Mascagni”

Il Rotary Club Livorno “Mascagni”, nato nel 2002, ha realizzato negli anni una serie di interventi e di progetti per dare un contributo reale e duraturo alla città di Livorno.

Un sostegno ai giovani, alla cultura ed in campo sociale che ha impegnato il Club e suoi soci per oltre un ventennio.

Il Club fa parte del Rotary International, diffuso in tutto il mondo, che ogni anno traccia le linee guida affinché l’impegno di tutti i rotariani abbia un obiettivo comune.

Per l’anno in corso il tema presidenziale è “Creiamo speranza nel mondo”. Un obiettivo che il Club “Mascagni” persegue attraverso una serie di progetti che vogliono offrire opportunità.

Opportunità di crescita, di fare esperienze, di riflettere o di ampliare la conoscenza, senza che limiti fisici o psichici sembrano porre barriere insormontabili.

Offrire opportunità per creare speranza, a partire dalla nostra città di Livorno.

In quest’ottica il progetto “Livorno: il mare in libertà” è sinergico con gli obiettivi del Club. Dare un’opportunità a molte persone con disabilità fisica di provare sport acquatici in autonomia; nelle splendide acque antistanti il porticciolo Nazario Sauro è in perfetto accordo con gli obiettivi del Club e con i desiderata di tutti i soci.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Sport Insieme Livorno è appoggiata dal Rotary Club Livorno “Mascagni”

che ha espresso, attraverso le parole di Annalisa Verugi, Presidente del sodalizio, tutto l’apprezzamento per il lavoro e gli obiettivi portati avanti dall’Associazione.

La Presidente Verugi ha in particolare sottolineato il fatto che poter provare in autonomia sport acquatici altrimenti preclusi a molte persone con disabilità fisica rappresenta un’opportunità per un migliore inserimento sociale e per la persona stessa che può superare i propri limiti fisici anche praticando sport che possano dare una prospettiva di gioia e libertà come l’acqua del mare può fare.

