Piombino

4 Ottobre 2023

Disabilità, lunedì 9 ottobre il Ministro Locatelli a Piombino a un forum con le associazioni del terzo settore

Piombino (Livorno) 4 ottobre 2023

Disabilità, lunedì 9 ottobre il Ministro Locatelli a Piombino a un forum con le associazioni del terzo settore con tanto di momento conviviale; quindi un’iniziativa sul turismo inclusivo e infine una cena organizzata dalla sezione della Lega di Piombino aperta alla popolazione.

Lunedì 9 ottobre il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sarà a Piombino per una giornata ricca di appuntamenti e incontri voluta, promossa e organizzata dal consigliere regionale della Lega Marco Landi; dall’assessore alle Politiche sociali di Piombino Vittorio Ceccarelli; dal presidente del Consiglio comunale Massimo Giannellini e dal segretario comunale della Lega Massimiliano Manetti.

“A nome di tutta la sezione comunale della Lega ringraziamo il ministro per aver raccolto il nostro invito; formulato neanche un mese fa nel corso di un incontro al ministero, e per esser riuscita a ritagliare un’intera giornata per la nostra città. Il tema delle disabilità è storicamente caro al nostro partito, e siamo onorati di avere a Piombino un ministro che si sta distinguendo per iniziative, presenza e sensibilità”. Dichiara Marco Landi

Il programma dettagliato della giornata sarà reso pubblico nei prossimi giorni. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione al numero: 339/3559810

In foto, da sinistra: Massimo Giannellini, Massimiliano Manetti, il ministro Alessandra Locatelli, Marco Landi, Vittorio Ceccarelli.

