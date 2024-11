Home

Disabilità, progetto digitale del Comune finanziato per 234mila euro dal PNRR

26 Novembre 2024

Il progetto è stato illustrato a Palazzo Comunale dall’assessore alla Transizione Digitale Michele Magnani, dal dirigente settore Servizi Informativi Stefano Lodi Rizzini e dal responsabile Servizi digitali ed E-Government Massimo Barsotti.

“Questa iniziativa – ha spiegato l’ass. Magnani – è stata portata avanti in accordo con Agid, l’agenzia nazionale per il digitale. Siamo riusciti, tramite il PNRR, a ricevere 234mila euro di finanziamento per questo progetto che mira in generale all’accessibilità, quindi riguarda tutti, personale, cittadini, imprese, servizi online del Comune. Con un focus specifico sull’accessibilità per i lavoratori con disabilità, che in Comune sono ben 48, con disabilità di diverso ordine e grado, ai quali a breve se ne aggiungerà un’altra dozzina, grazie ai nuovi concorsi. Vogliamo migliorare sia dal lato hardware sia dal lato software tutti gli strumenti per lavorare in Comune per almeno il 50% dei lavoratori disabili (misura coperta con 100mila euro). La seconda azione del progetto (finanziata per 50mila euro) riguarda la formazione del personale, per far acquisire consapevolezza delle situazioni reali e di come si possono migliorare, la terza azione, finanziata per 84mila euro, mira alla riduzione degli errori di accessibilità in alcuni servizi online molto utilizzati e apprezzati dai cittadini”.

Obiettivi del Progetto

Il progetto si articola in tre obiettivi principali:

Assicurare la copertura di almeno il 50% del fabbisogno di tecnologie assistive e software per i lavoratori con disabilità: attraverso la fornitura o il rinnovo di queste tecnologie, il progetto mira a garantire che tutti i dipendenti con disabilità della Pubblica Amministrazione abbiano pari accesso alle informazioni e ai servizi utilizzando dotazioni informatiche adeguate.

Avviare attività di formazione diffusa sui temi dell’accessibilità rivolta al personale dell’Ente per la produzione di documenti accessibili e servizi digitali senza barriere.

Ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su tre servizi digitali.

Benefici per i dipendenti comunali con disabilità

L’adozione di tecnologie assistive e software specifici per i dipendenti con disabilità rappresenta un passo significativo verso l’inclusione lavorativa e l’uguaglianza. Il progetto prevede la fornitura di strumenti che appartengono alla classe 22 “Prodotti assistivi per la comunicazione e gestione dell’informazione” della UNI EN ISO 9999: 2017. Questi strumenti aiuteranno i dipendenti con disabilità a superare le barriere che ostacolano il loro accesso alle informazioni e ai servizi, migliorando la loro esperienza lavorativa e promuovendo un ambiente di lavoro più inclusivo e produttivo.

Benefici per i Cittadini

Il progetto si focalizzerà sulla riduzione degli errori di accessibilità nei servizi online relativi a “cedole librarie”, “mense scolastiche” e allo “storico abitabilità”. Tale attività garantirà che tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità, possano utilizzare tali servizi digitali in modo più agevole e autonomo.

Importanza della Formazione e della Consapevolezza

Uno degli aspetti più importanti del progetto è la formazione del personale comunale.

Sono infatti previste attività formative diffuse con l’obiettivo di:

Sensibilizzare tutti i dipendenti sul miglior uso degli strumenti digitali per produrre documenti accessibili;

Formare dirigenti e titolari di elevate professionalità sulle normative di settore e sulle attività necessarie per garantire l’accessibilità dei servizi di propria competenza.

Specializzare il personale dei servizi IT e il personale che si occupa di comunicazione nella progettazione e creazione di contenuti, siti e app accessibili.

La formazione sarà erogata in modalità blended, combinando lezioni frontali e online, e coinvolgerà un ampio numero di dipendenti, garantendo una disseminazione diffusa e lo sviluppo di una maggiore consapevolezza sui temi che riguardano l’accesso universale ai servizi digitali.

Dettagli del Piano Operativo

Il Piano Operativo del Comune di Livorno prevede una serie di attività specifiche che saranno realizzate entro il 30 aprile 2025. La dotazione finanziaria complessiva per il progetto è di 234.000,00 euro, suddivisi come segue:

100.000,00 euro per l’acquisto di tecnologie assistive e software specifici per i dipendenti con disabilità.

50.000,00 euro per attività di formazione dei dipendenti.

84.000,00 euro per le attività finalizzate alla riduzione delle tipologie di errore di accessibilità dei servizi online.

Le attività progettuali sono interamente coperte dalle risorse PNRR.

Modello di Governance del Progetto

Il progetto è coordinato dal settore Sistemi Informativi del Comune di Livorno, in collaborazione con le strutture competenti dell’Amministrazione, tra le quali, in particolare, l’Ufficio del Personale e il settore Sociale e con il coinvolgimento del Tavolo disabilità della Consulta del Terzo settore.