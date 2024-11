Home

Cronaca

Disabilità, sala strapiena per la cena a sostegno del progetto Wonder

Cronaca

11 Novembre 2024

Disabilità, sala strapiena per la cena a sostegno del progetto Wonder

LIVORNO 11 novembre 2024 Disabilità, sala strapiena per la cena a sostegno del progetto Wonder

Strapiena la sala delle feste del circolo Arci Norfini per la cena a sostegno del progetto Wonder, il locale inclusivo aperto sugli Scali del Monte Pio 7 nel quartiere Venezia.

I soci volontari dell’associazione di via Di Salviano si sono fatti in quattro per organizzare l’evento e non sono mancati gli apprezzamenti per l’ottima cena preparata per l’occasione.

Come non sono mancati applausi accompagnati da tante risate per lo spettacolo proposto dagli attori delle Compagnie Livornesi Riunite che portano avanti la tradizione del recitare in vernacolo, vero patrimonio della cultura popolare labronica (merita ricordare che gli artisti si sono esibiti gratuitamente).

Salita sul palco, Alessandra Cirri vice presidente della Cooperativa Le Livornine che gestisce il locale Wonder, nonché presidente dell’associazione Capire un’H, ha ricordato la mission del progetto; ovvero favorire l’inserimento lavorativo e la formazione per le persone disabili.

Anche l’assessore comunale al sociale Andrea Raspanti, presente all’evento, ha voluto sottolineare “il valore sociale e culturale di Wonder”, definendolo “un coraggioso ed interessante progetto nel panorama livornese e che, per questo, va sostenuto nel suo cammino di crescita”.

In foto: l’assessore al sociale Andrea Raspanti e Alessandra Cirri (Coop Le Livornine e Capire un’H)