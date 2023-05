Home

Disabilità, taglio del nastro per la sede dell'associazione Insieme per Costruire

29 Maggio 2023

Disabilità, taglio del nastro per la sede dell’associazione Insieme per Costruire

Livorno 29 maggio 2023

Ieri, domenica 28 maggio, è stato un giorno di grande emozione e significato per l’Associazione Insieme per Costruire. Nella splendida cornice di Via Cecconi 25 a Livorno, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede sociale, un traguardo tanto atteso e meraviglioso.

Questa nuova realtà associativa, nata grazie all’impegno instancabile di sette famiglie con figli disabili, rappresenta una luce di speranza nel tessuto sociale livornese. Ognuna di queste famiglie ha deciso di non arrendersi, di rimboccarsi le maniche e di costruire risposte concrete per i propri figli e per tutti i ragazzi e ragazze con disabilità che cercano punti di riferimento solidi, amicizia e serenità.

Maurizio, Debora, Rocco, Valeria, Cinzia, Maria, Stefano e tutti i fondatori di Insieme per Costruire sono dei veri sognatori che hanno messo a frutto la loro determinazione per creare questa splendida realtà. E dietro di loro, c’è l’intera famiglia che ha offerto un sostegno incondizionato per raggiungere un risultato così importante.

L’inaugurazione della sede si è svolta presso l’Istituto Scolastico Sacro Cuore, che ha generosamente messo a disposizione spazi luminosi e attrezzati.

Questo luogo diventerà il cuore pulsante dell’associazione, un punto di incontro e di crescita per i ragazzi con disabilità, che potranno svolgere attività di socializzazione, sviluppare le proprie autonomie e organizzare iniziative ludiche ed educative.

L’Associazione Insieme per Costruire ha anche avuto la fortuna di poter contare su personale educativo specializzato, che si prenderà cura dei ragazzi durante le attività. Inoltre, insegnanti volontari hanno generosamente offerto le proprie competenze per garantire il successo di ogni iniziativa promossa dall’associazione.

Questa giornata di inaugurazione è stata un trionfo dell’amore, della solidarietà e della speranza. Grazie all’impegno di tanti volontari e all’appoggio dell’Assessore al Sociale Andrea Raspanti, dell’Assessore Giovanna Cepparello e del Consigliere Regionale PD Francesco Gazzetti, Insieme per Costruire ha fatto un passo importante verso la creazione di una società più inclusiva e consapevole delle esigenze delle persone con disabilità.

Questa nuova sede è solo l’inizio di un percorso che si annuncia promettente. Insieme per Costruire continuerà a crescere, a tendere la mano a chi ha bisogno e a diffondere un messaggio di speranza e fiducia nel futuro. L’associazione è pronta ad affrontare le sfide che verranno, consapevole che il cambiamento parte dal cuore di ogni singola persona



