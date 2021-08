Home

Cronaca

Disabilità, “Walking Together”: premiati con una maglietta i ragazzi che hanno partecipato al progetto

Cronaca

22 Agosto 2021

Disabilità, “Walking Together”: premiati con una maglietta i ragazzi che hanno partecipato al progetto

Livorno 21 agosto 2021

Premiati con una maglietta presso il centro commerciale Porta a Mare i ragazzi che hanno partecipato al progetto “Walking Together”

A Partire dal mese di Maggio l e nostre associazioni Sportlandia e “Centro San Simone gli amici di tutti” ONLUS hanno aderito ad un nuovo percorso sportivo

Si tratta di un programma di allenamento promosso congiuntamente da Special Olympics e Sport e Salute, le cui linee progettuali derivano dalle linee guida, pubblicate il 25 Novembre dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che forniscono indicazioni utili per i soggetti di tutte le età e abilità,

oltre a persone che convivono con condizioni croniche o disabilità.

Le nuove linee guida raccomandano almeno 150-300 minuti di attività aerobica ( da moderata a i ntensa) a settimana per tutti gli adulti.

Queste linee guida, insieme all’analisi dei benefici del movimento per una crescente ripresa della quotidianità, soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria che ha avuto effetti sulla saluta psicofisica di atleti, famiglie e comunità in generale,tra cui isolamento e sedentarietà, stanno alla base di questo programma nazionale di Special Olympics.

I nostri atleti, le famiglie, i volontari hanno accolto con entusiasmo la possibilità di ulteriori momenti di vita sportiva i nsieme.

L’allenamento si svolge due volte a settimana, con sedute di almeno un’ora, incentrate sul fattore aerobico, utilizzando la camminata sportiva, corsa e/o

bicicletta.

Gradualmente, cercando di avere un occhio di riguardo per il personale ritmo di ciascuno, il gruppo ha migliorato molto le prestazioni, passando da una passeggiata molto lenta, ad un ritmo di corsa, alternato a camminata sportiva, di 8.30 min/kim ( miglioreremo ancora!).

Risultati sportivi di cui i ragazzi e tutti noi siamo molto fieri, ma vanno di pari passo con salute e benessere, caratteristiche principali dello sport, che nella pratica allena anche l’assocializzazione, il sostegno reciproco, l’attenzione a sé e all’altro, allenando anche alla sana competizione.

Gli allenamenti stanno diventando via via occasione di ulteriori esperienze di

gruppo, come un bagno ai tre ponti dopo l’allenamento e spesso la collettività che ci osserva passare ci sostiene e i ncoraggia.

Cercheremo una modalità per l’individuazione di sentieri, e percorsi urbani, adatti ai nostri atleti, per dar loro modo di conoscere meglio il nostro territorio e far conoscere al territorio i nostri atleti e la loro energia, le loro potenzialità.

Per ora ci potete i ncontrare spesso sul lungomare livornese dalla Terrazza Mascagni fino a dopo i Tre ponti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin