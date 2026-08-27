Disability Pride Toscana 2026: il 5 settembre a Livorno la seconda edizione
Livorno 27 agosto 2026
Dopo il grande successo della prima edizione fiorentina, il Disability Pride Toscana torna nel 2026
con un nuovo appuntamento: sabato 5 settembre, la manifestazione approda a Livorno.
Nel 2025 il Disability Pride Toscana ha debuttato a Firenze, registrando una partecipazione
superando ogni iniziale aspettativa: quasi 220 persone hanno preso parte al convegno di apertura,
mentre il corteo cittadino ha coinvolto circa 1000 partecipanti, tra persone con disabilità, famiglie,
associazioni e cittadini solidali.
Un risultato che ha confermato quanto sia sentito, in Toscana, il bisogno di uno spazio pubblico di
rivendicazione, visibilità e orgoglio per le persone con disabilità.
Il Disability Pride Toscana è un movimento che promuove una cultura in contrasto a stigma e
discriminazione attraverso momenti di visibilità pubblica, confronto culturale e partecipazione
collettiva.
Quest’anno la sede del convegno sarà l’Hangar Creativo di Livorno, che ospiterà l’incontro dal titolo
“Accessibilità a 360° nella vita delle persone con disabilità”: un momento di confronto e
approfondimento sulle diverse dimensioni della stessa — fisica, sensoriale, cognitiva, sociale e
culturale — nella vita quotidiana.
Fra gli ospiti figurano il Dottor Pannocchia Dirigente del Policlinico Gemelli di Roma, il Dottor
Zanobini dirigente della Regione Toscana e l’Assessora Monni che interverrà online.
A seguire, il tradizionale corteo attraverserà l’area della meravigliosa Piazza Mascagni, per
rivendicare diritti, autonomia e piena inclusione.
La giornata si chiuderà all’insegna della convivialità e della cultura: aperitivo aperto a tutte e tutti e
uno spettacolo di Marco Galli, performer di fama nazionale, a conferma della volontà di unire
impegno civile e festa, rivendicazione e gioia.
Il Disability Pride non si esaurisce nella giornata del 5 settembre, ma prenderà parte nel weekend dal
18 al 20 dello stesso mese alla decima edizione del Sottogamba Game, a Riva degli Etruschi a San
Vincenzo.
Per informazioni
Sito web: www.dptoscana.it
www.sottogambagame.it
Facebook: @disabilitypridetoscana
@sottogambagame