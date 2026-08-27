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Disability Pride Toscana 2026: il 5 settembre a Livorno la seconda edizione

Cronaca

27 Agosto 2026

Disability Pride Toscana 2026: il 5 settembre a Livorno la seconda edizione

Livorno 27 agosto 2026

Dopo il grande successo della prima edizione fiorentina, il Disability Pride Toscana torna nel 2026

con un nuovo appuntamento: sabato 5 settembre, la manifestazione approda a Livorno.

Nel 2025 il Disability Pride Toscana ha debuttato a Firenze, registrando una partecipazione

superando ogni iniziale aspettativa: quasi 220 persone hanno preso parte al convegno di apertura,

mentre il corteo cittadino ha coinvolto circa 1000 partecipanti, tra persone con disabilità, famiglie,

associazioni e cittadini solidali.

Un risultato che ha confermato quanto sia sentito, in Toscana, il bisogno di uno spazio pubblico di

rivendicazione, visibilità e orgoglio per le persone con disabilità.

Il Disability Pride Toscana è un movimento che promuove una cultura in contrasto a stigma e

discriminazione attraverso momenti di visibilità pubblica, confronto culturale e partecipazione

collettiva.

Quest’anno la sede del convegno sarà l’Hangar Creativo di Livorno, che ospiterà l’incontro dal titolo

“Accessibilità a 360° nella vita delle persone con disabilità”: un momento di confronto e

approfondimento sulle diverse dimensioni della stessa — fisica, sensoriale, cognitiva, sociale e

culturale — nella vita quotidiana.

Fra gli ospiti figurano il Dottor Pannocchia Dirigente del Policlinico Gemelli di Roma, il Dottor

Zanobini dirigente della Regione Toscana e l’Assessora Monni che interverrà online.

A seguire, il tradizionale corteo attraverserà l’area della meravigliosa Piazza Mascagni, per

rivendicare diritti, autonomia e piena inclusione.

La giornata si chiuderà all’insegna della convivialità e della cultura: aperitivo aperto a tutte e tutti e

uno spettacolo di Marco Galli, performer di fama nazionale, a conferma della volontà di unire

impegno civile e festa, rivendicazione e gioia.

Il Disability Pride non si esaurisce nella giornata del 5 settembre, ma prenderà parte nel weekend dal

18 al 20 dello stesso mese alla decima edizione del Sottogamba Game, a Riva degli Etruschi a San

Vincenzo.

Per informazioni

Sito web: www.dptoscana.it

www.sottogambagame.it

Facebook: @disabilitypridetoscana

@sottogambagame