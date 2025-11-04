Home

Disagi nei prelievi a causa di criticità informatiche: l'Azienda USL Toscana nord ovest si scusa con gli utenti. Intervento risolutivo previsto per mercoledì 5 novembre

4 Novembre 2025

Livorno 4 ottobre 2025 Disagi nei prelievi a causa di criticità informatiche: l’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa con gli utenti. Intervento risolutivo previsto per mercoledì 5 novembre

L’Azienda USL Toscana nord ovest si scusa con i cittadini per i disagi che in questi giorni si sono verificati nelle fasi di accettazione e di esecuzione dei prelievi negli ambiti di Livorno e Pisa, a causa di criticità informatiche verificatesi a livello regionale e nazionale.

Le problematiche sono state individuate e affrontate, ma fino al completamento dell’intervento risolutivo – previsto per la serata di mercoledì 5 novembre – potrebbero ancora verificarsi rallentamenti o temporanei blocchi dei sistemi applicativi.

Per quanto riguarda in particolare il territorio di Livorno, è stato già disposto che le persone con prelievi prenotati, ma non effettuati, nei giorni 31 ottobre e 3 novembre, potranno presentarsi sabato 8 novembre in accesso libero dalle 7.30 alle 12 al centro socio-sanitario di Fiorentina.

L’Azienda ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione, assicurando che il personale sanitario e tecnico è impegnato nel garantire la continuità dei servizi e nel ripristinare la piena funzionalità nel più breve tempo possibile.