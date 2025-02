Home

Disagi prenotazione prelievi a Livorno, Galletti (M5S) interroga la Regione

13 Febbraio 2025

13 Febbraio 2025

Disagi prenotazione prelievi a Livorno, Galletti (M5S) interroga la Regione

Livorno 13 febbraio 2025 Disagi prenotazione prelievi a Livorno, Galletti (M5S) interroga la Regione

“Il blocco del sistema informatico sanitario Nuovo Lis nella provincia di Livorno è un segnale allarmante sulla gestione della digitalizzazione nella sanità regionale. Da settimane, cittadini e operatori subiscono disagi inaccettabili: accesso limitato alle prestazioni, CUP paralizzati, prelievi sospesi. Un aggiornamento tecnologico dovrebbe migliorare il servizio, non trasformarsi in un ostacolo per pazienti e personale sanitario”.

Con queste parole, Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle nel Consiglio Regionale della Toscana, annuncia la presentazione di un’interrogazione scritta per fare chiarezza sulle responsabilità della vicenda e chiedere interventi urgenti. Il problema, peraltro, non è esploso all’improvviso: già il 27 gennaio era stato segnalato il rischio di disagi, ma anziché risolversi, la situazione è progressivamente peggiorata fino alla paralisi totale del CUP di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio il 10 febbraio, seguita il giorno successivo dalla sospensione di numerosi prelievi.

E mentre la Regione continua a rassicurare sull’imminente soluzione del guasto, il problema si trascina ormai da oltre tre settimane, con pesanti conseguenze per chi necessita di cure e assistenza.

L’interrogazione presentata dal M5S chiede alla Regione di chiarire quali misure intenda adottare nei confronti della società fornitrice del software e quali azioni concrete verranno messe in campo per garantire il pieno ripristino del sistema. Galletti chiede anche se esista un protocollo per la gestione di blocchi informatici di questa portata e, in caso affermativo, perché non sia stato applicato in modo efficace per prevenire l’interruzione dei servizi essenziali.

“La digitalizzazione della sanità è un passaggio imprescindibile, ma deve essere gestita con competenza e visione strategica. Quanto accaduto a Livorno dimostra una preoccupante carenza di programmazione e l’assenza di soluzioni alternative in caso di emergenza. I cittadini toscani meritano un servizio sanitario efficiente, accessibile e sicuro: la Regione non può più rimandare le risposte e deve intervenire immediatamente”, conclude Galletti.

