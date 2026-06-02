Home

Cronaca

Disagio sociale e contrasto al degrado, PD Livorno: azioni concrete, propaganda inutile

Cronaca

2 Giugno 2026

Disagio sociale e contrasto al degrado, PD Livorno: azioni concrete, propaganda inutile

Livorno 2 giugno 2026 Disagio sociale e contrasto al degrado, PD Livorno: azioni concrete, propaganda inutile

“Il contrasto al degrado è un tema serio, che riguarda la qualità della vita di una città e merita risposte concrete, non spettacolo. La propaganda della destra cittadina, e di alcuni suoi esponenti in particolare, sceglie ogni giorno di inondare i social di fotografie e post indignati su persone in stato di disagio, attribuendo, con consapevole ipocrisia, ogni responsabilità al Comune. L’obiettivo non è risolvere i problemi ma strumentalizzare ogni situazione, cercando soltanto di accaparrarsi qualche like, disinteressandosi invece delle cause e delle radici sociali di determinati fatti, che peraltro proprio il governo nazionale non ha mai affrontato.

Dietro molte di queste situazioni ci sono persone fragili, storie complesse. Il Comune lavora su questi temi con strumenti concreti: come ad esempio il progetto SEUS per le emergenze sociali e progetti europei per accompagnare le persone senza fissa dimora verso l’autonomia. Un lavoro quotidiano fatto da operatrici e operatori che meritano rispetto e riconoscimento perché non è mai semplice lavorare all’interno di queste critiche dinamiche.

Sul territorio, il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, la nostra segreteria, i segretari di circolo e gli iscritti si impegnano per la Città ogni giorno: portano avanti azioni concrete, attivano percorsi, ascoltano, si confrontano con le persone.

Criticare è legittimo. Trasformare ogni episodio in propaganda irresponsabile è un’altra cosa. La politica per noi non è spettacolarizzare il disagio, ma dare risposte concrete e serie, non banalizzando temi complessi per mero calcolo elettorale”.

La segreteria dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno”